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Yazar ve sosyolog İsmail Beşikçi gözaltına alındı

Gazete Duvar'ın haberine göre; yazar ve sosyolog İsmail Beşikçi bugün gözaltına alındı

27 Aralık 2017, Çarşamba 17:09
Yazar ve sosyolog İsmail Beşikçi gözaltına alındı
İfadesi alınan İsmail Beşikçi daha sonra serbest bırakıldı.

İsmail Beşikçi’nin kendi adına açılan bir Twitter hesabından yapılan paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı belirtiliyor. 
 

İSMAİL BEŞİKÇİ KİMDİR?


İsmail Beşikci, 7 Ocak 1939’da Çorum’un İskilip ilçesinde doğdu, 1958 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne kaydını yaptırdı. 1962 yılında mezun oldu. 1964 yılı sonlarında Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Sosyoloji Kürsüsünde asistan olarak göreve başladı. 1965’te doktora tezini “Doğuda Değişim ve Yapısal Sorunlar/ Göçebe Alikan Aşireti” üzerine hazırladı. Tez kabul edilerek doktor unvanını aldı.
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