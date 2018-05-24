Yazın burun kanamasına dikkat!

Burun kanaması, oldukça rahatsız edici bir durumdur. Aslında burun kanamalarının tek başına sıcaklarla ilgisi yoktur. Altta yatan tansiyon gibi nedenlerin üzerine sıcak hava eklendiğinde kanama eğilimi artabilir.





BOL SIVI TÜKETMEYE ÇALIŞIN

Burun kanamaları, yazın sık karşılaşılan sorunlarından birisidir. Özellikle kuru ve sıcak hava şartları ve alerjik hastaların etkilendiği ortamlar, kanama riskini artırır. Burun, bol damarlı ve travmaya açık bir yapıdadır. Özellikle burun damarlarının belirgin olduğu kişilerde, şiddetli sümkürme ve burun kurcalanması ile burun kolayca kanayabilir. Bu nedenle özellikle burun kanamasına yatkın olan küçük çocuklar, kan sulandırıcı ilaç kullanan kalp ve tansiyon hastaları; güneşin etkili olduğu günün en sıcak saatlerinde mümkün olduğunca güneşe çıkmamalıdır. Güneşten koruyucu önlemleri alarak serin bir ortamda bol sıvı tüketilmeye çalışmalıdır.

HİÇ PIHTI KALMAYACAK ŞEKİLDE TEMİZLENMELİ

“Burun kanaması olduğunda ilk yapılması gereken telaşa kapılmamaktır, çünkü bu durum kanamanın artmasına yol açar” diyen Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, “Burun kanaması olduğunda hemen burun içerisine bol soğuk su çekilerek hiç pıhtı kalmayacak şekilde yıkamalıdır. Dik oturulup baş hafif öne eğilerek burun kanatlarına her iki taraftan 5 dakika parmaklarla baskı uygulanmalıdır. Özellikle erişkin hastalarda kanama nedeni sıklıkla tansiyon yüksekliği olduğundan tansiyon ölçülmeli ve not edilmelidir. Elbette en kısa zamanda bir Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanına muayeneye gidilmelidir” diyerek uyarıyor.

HASTALIKLAR VEYA KULLANILAN İLAÇLAR TETİKLEYEBİLİR

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, burun kanamasının nedenleri hakkında şu bilgileri verdi:





Yüksek tansiyon





Burun eğrilikleri





Kalp hastalıkları





Karaciğer hastalıkları





Kanama pıhtılaşma bozukluğu olan kişiler veya kan sulandırıcı kullananlar (Aspirin gibi)





Kaşıntıya yol açan alerji





Burun kırılmaları (Travma)





Tümörler





Burnun karıştırılması veya kuvvetli burun sümkürme

BURNUNUZ KANADIĞINDA NE YAPMALISINIZ?





Tuzlu suyla veya tuzlu su içeren spreylerle burun yavaş hareketlerle temizlenmelidir





Burun karıştırılmamalı ve sümkürülmemelidir





Baş, kalp seviyesinden yüksekte olmalıdır





Bulunulan sıcak ortam nemlendirilmeli, ısısı düşürülmelidir





Sıcak su ile banyo yapılmamalıdır





Eğer mutlaka banyo yapılacaksa ılık su tercih edilmelidir





BURNUNUZ SIK KANIYORSA SÜMKÜRMEKTEN VAZGEÇİN!





Dışarıya çıkarken şapka ve gözlük takın, çok sıcak havalarda başınızı saat başı ıslatın





Şiddetli şekilde sümkürmekten uzak durun





Hapşırırken ağız açık tutun ve böylece burnunuza uyguladığınız kuvveti azaltın





Burnunuzu parmağınızla temizlemeyin





Dışarıya çıkmadan önce nemlendirici sprey veya kremler kullanın



