Yazın ritmini yakalayın

Her yerde parıltı

Tırnaklar rengarenk

essence’in mascara, ruj ve ojelerden oluşan yeni ürünleri yaz makyajınızın kusursuz görünmesini sağlayacak. Yenilikçi formülüyle geliştirdiği maskarası bakışlarınızın etkisini artıracak. Kirpiklere hacim veren ve kıvrımlarını belirginleştiren essence supercurl volume mascara, kavisli elastomer fırçasıyla, kirpiklerinizin daha yoğun görünmesine yardımcı olacak.Gözlerinize ince ya da kalın çizgilerle istediğiniz vurguyu yapabileceğiniz essence 2si1 arada eyeliner kalem ise göz makyajınızın tamamlayıcısı olacak.Makyajda ışıltı modası devam ediyor. Farlardan, oje ve rujlara kadar parıltıyı her yerde görmek mümkün. essence’in portföyüne dahil ettiği essence colour boost vinylicious lip stick, yüksek pigmentasyon ve sıvı dokusuyla tek uygulamada parlak dudaklara kavuşmanızı sağlayacak. Yumuşak bir dokuya sahip essence colour up shine on lipstick ile dudaklarınızda hem ince hem de kalın bir görünüm elde edebilirsiniz. Parlaklığıyla dikkat çeken rujun on iki renk seçeneği bulunuyor.essence ojelerinin yeni jel parlaklığı ve çok daha uzun süre kalıcı sonuçlar sağlayan formülü, yoğun renkleri yüksek kapatıcılıkla birleştiriyor. Serinin pembeden maviye; sarıdan yeşile uzanan renkleriyle tırnaklarınız rengarenk olacak.essence colour boost vinylicious lip stick fiyatı: 16,75 TLessence supercurl volume mascara fiyatı: 17,9 TLessence 2si1 arada eyeliner kalem fiyatı: 17,9 TLessence colour up shine on lipstick fiyatı: 13,75TLessence the gel oje 114 fiyatı: 4,5 TL