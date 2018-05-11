Yazın ritmini yakalayın
Yazın coşkusunu ve enerjisini; yoğun kirpikler, parlak dudaklar ve renkli tırnaklarla hissedeceksiniz. Yaz makyajınız essence’in yeni ürünleriyle hem çok doğal hem de göz alıcı olacak
Gözlerinize ince ya da kalın çizgilerle istediğiniz vurguyu yapabileceğiniz essence 2si1 arada eyeliner kalem ise göz makyajınızın tamamlayıcısı olacak.
Her yerde parıltı
Makyajda ışıltı modası devam ediyor. Farlardan, oje ve rujlara kadar parıltıyı her yerde görmek mümkün. essence’in portföyüne dahil ettiği essence colour boost vinylicious lip stick, yüksek pigmentasyon ve sıvı dokusuyla tek uygulamada parlak dudaklara kavuşmanızı sağlayacak. Yumuşak bir dokuya sahip essence colour up shine on lipstick ile dudaklarınızda hem ince hem de kalın bir görünüm elde edebilirsiniz. Parlaklığıyla dikkat çeken rujun on iki renk seçeneği bulunuyor.
Tırnaklar rengarenk
essence ojelerinin yeni jel parlaklığı ve çok daha uzun süre kalıcı sonuçlar sağlayan formülü, yoğun renkleri yüksek kapatıcılıkla birleştiriyor. Serinin pembeden maviye; sarıdan yeşile uzanan renkleriyle tırnaklarınız rengarenk olacak.
essence colour boost vinylicious lip stick fiyatı: 16,75 TL
essence supercurl volume mascara fiyatı: 17,9 TL
essence 2si1 arada eyeliner kalem fiyatı: 17,9 TL
essence colour up shine on lipstick fiyatı: 13,75TL
essence the gel oje 114 fiyatı: 4,5 TL