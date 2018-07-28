YDÜ’den kamu personeline destek

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Genel Sekreteri Doç.Dr. Yeter Tabur yaptığı açıklamada yüksek lisans ve doktora adaylarına yüksek kalitede amaç odaklı bir eğitim verildiğini ifade etti.

Teori ile pratiğin harmanlanarak eğitimin etkileşimli bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Doç.Dr. Yeter Tabur, yüksek lisans ve doktora adaylarına istedikleri konu ve alanda uzmanlaşma ve araştırma yapma imkanı sağladıklarını belirtti.

'DAHA ÇOK TERCİH EDİLİR HALE GELDİ'

Doç.Dr. Yeter Tabur, Yakın Doğu Üniversitesi olarak 2018-2019 öğretim yılında YÖK ve YÖDAK onaylı 218 programda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verildiğini belirterek "Günümüzün rekabetçi yapısında yüksek lisanslı profesyoneller iş hayatında diğerlerine göre daha çok tercih edilir hale geldi" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi, kamu personelinden gelen başvurulara yüzde 20 indirim sağlıyor.