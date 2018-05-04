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Yeditepe Üniversitesi baharı şenlikle kutluyor

Baharın gelmesiyle üniversitelerde şenlikler de başladı. Yeditepe Üniversitesi öğrencilerini Sıla, Mabel Matiz, Ceylan Ertem gibi sevilen müzisyenlerle buluşturuyor

04 Mayıs 2018, Cuma 17:14
Yeditepe Üniversitesi baharı şenlikle kutluyor
Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin konserler, oyunlar, yarışmalar ve öğrenci kulüplerinin performanslarıyla yılın yorgunluğunu atacağı, baharın tadını çıkaracağı Spring Fest'18, 2 Mayıs’ta başladı, 4 Mayıs’ta sona erecek.


SABAH SOHBET AKŞAM KONSER


Kayışdağı’ndaki 26 Ağustos Yerleşimi’nde yapılan festivalde, 2 Mayıs Çarşamba günü, İşletme Kulübü’nün düzenlediği Kahve Sohbetlerinde ünlü oyuncu Kadir Doğulu, öğrencilerle bir araya geldi. 3 Mayıs Perşembe günü öğrenciler, akşam saatlerinde konserlerle coşacak. Saat 20.00’de Ceylan Ertem’in sahne alacağı festivalde, Ertem’in ardından Mabel Matiz konser verecek.

4 Mayıs Cuma günü ise Yüksek Sadakat ve Berkay’ın kulakların pasını sileceği festivalin finalini Sıla yapacak.

Pal FM’in üç gün boyunca canlı yayınla öğrencilere sesleneceği festivalde, sponsor firmalar stantlarıyla yer alacak.

Yine üç gün boyunca düzenlenecek çeşitli yarışmaların kazananı olacak öğrenciler, hediyelerle ödüllendirilecek.


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