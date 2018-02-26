Yeğenine kızdı, sosyal medyada çıplak fotoğraflarını paylaştı



SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ

İdil Janet Demiray

Nergis Y. erkek arkadaşı ile sosyal medyada takipleşmeye başlayan yeğeni Nurcan İ.’ye çok kızdı. Yeğenine “Aranızda bir şey olduğundan şüpheleniyorum. Takipleştiğinizi bana söylemediniz. Sevgilimde gözün varsa açıkça söyle” dedi. Sonra da sosyal medyada sahte isimle hesap açtı.Hesaba “Boşandığım eşimde de gözü vardı” diye suçladığı yeğeni Nurcan İ.’nin yarı çıplak fotoğraflarını yükledi.Nergis Y.Nurcan İ. “Bir erkekten gelen mesajla yarı çıplak fotoğraflarımın yüklendiği sahte hesap olduğunu öğrendim. Fotoğrafların altına ‘Erkek arıyorsan görüşelim’ gibi yorumlar yazılmıştı.Nurcan İ.Bu görüntüleri geçen yaz Nergis Y. alışveriş sonrası ben evde giyinirken çekmişti. Neden yayınladığını sordum. Önce inkar, sonra kabul etti” dedi. Nurcan İ. savcılığa gidip Nergis Y.’den şikayetçi oldu.