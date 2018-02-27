Yeliz Şar, babasına son kez sarıldı

Oyuncu Yeliz Şar'ın babası Yalçın Şar, önceki gün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ESKİ EŞİ YALNIZ BIRAKMADI Yeliz Şar’ı acılı gününde eski eşi Tolga Güleç, bir an olsun yalnız bırakmadı. Yalçın Şar’ın cenazesi Şakirin Camii’nde kılınan öğle namazında müteakip Karacaahmet mezarlığına defnedildi. Yeliz Şar, babasının tabutunun başından ayrılamadı ve göz yaşlarına hakim olamadı. (Sözcü/Mustafa Kızgınyürek) 20 gün önce boşanmışlardı... Yeliz Şar ve Tolga Güleç birlikte yaşıyor Yeliz Şar'ın babası hayatını kaybetti