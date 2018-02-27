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Yeliz Şar, babasına son kez sarıldı

Oyuncu Yeliz Şar'ın babası Yalçın Şar, önceki gün hayata gözlerini yumdu. Yalçın Şar'ın cenazesi bugün Şakirin Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip Karacaahmet mezarlığına defnedildi

Yeliz Şar, babasına son kez sarıldı
Oyuncu Yeliz Şar'ın babası Yalçın Şar, önceki gün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


ESKİ EŞİ YALNIZ BIRAKMADI


Yeliz Şar’ı acılı gününde eski eşi Tolga Güleç, bir an olsun yalnız bırakmadı. Yalçın Şar’ın cenazesi Şakirin Camii’nde kılınan öğle namazında müteakip Karacaahmet mezarlığına defnedildi.



Yeliz Şar, babasının tabutunun başından ayrılamadı ve göz yaşlarına hakim olamadı. (Sözcü/Mustafa Kızgınyürek)





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Yeliz Şar'ın babası hayatını kaybetti Yeliz Şar'ın babası hayatını kaybetti



 


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