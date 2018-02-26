Yeliz Şar'ın babası hayatını kaybetti

20 gün önce boşanmışlardı... Yeliz Şar ve Tolga Güleç birlikte yaşıyor

Tolga Güleç ile Yeliz Şar boşandı

Elif Bayram

acı haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.Babasının fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Yeliz Şar, fotoğrafın altına, "Benim dünyam beni bırakıp gitti melek oldu" notunu düştü.Yeliz Şar, 2001 yılındabaşrollerde oynadığı “Aşkına Eşkıya” adlı dizide Lara rolü ile ün kazanmıştı. Yeliz Şar Aralık ayında da 5 yıllık eşi'ten boşanmıştı.Yeliz Şar'a boşanma sorulunca "Bir sıkıntı yok, ayrılsak da beraberiz. Hala birlikte yaşıyoruz ve yeni yılda Londa'ya gidiyoruz. Boşanma öncesi planlanmıştı. Ayrıca annem çok üzülüyor ayrıldığımıza" şeklinde bir açıklama yapmıştı.