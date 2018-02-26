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Yeliz Şar'ın babası hayatını kaybetti

Oyuncu Yeliz Şar'ın babası vefat etti

26 Şubat 2018, Pazartesi 15:03
Yeliz Şar'ın babası hayatını kaybetti
Yeliz Şar, acı haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Babasının fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Yeliz Şar, fotoğrafın altına, "Benim dünyam beni bırakıp gitti melek oldu" notunu düştü.



Yeliz Şar, 2001 yılında Ali Şan ve Hande Kazanova'nın başrollerde oynadığı “Aşkına Eşkıya” adlı dizide Lara rolü ile ün kazanmıştı. Yeliz Şar Aralık ayında da 5 yıllık eşi Tolga Güleç'ten boşanmıştı.

Yeliz Şar'a boşanma sorulunca "Bir sıkıntı yok, ayrılsak da beraberiz. Hala birlikte yaşıyoruz ve yeni yılda Londa'ya gidiyoruz. Boşanma öncesi planlanmıştı. Ayrıca annem çok üzülüyor ayrıldığımıza" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

20 gün önce boşanmışlardı... Yeliz Şar ve Tolga Güleç birlikte yaşıyor

20 gün önce boşanmışlardı... Yeliz Şar ve Tolga Güleç birlikte yaşıyor20 gün önce boşanmışlardı... Yeliz Şar ve Tolga Güleç birlikte yaşıyor
Tolga Güleç ile Yeliz Şar boşandıTolga Güleç ile Yeliz Şar boşandı


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