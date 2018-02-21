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Yeliz Yeşilmen'den haciz açıklaması

Yeliz Yeşilmen’in Adana’da açtığı restorana eşi Ali Uğur Akbaş’ın 190 bin liralık borcu nedeniyle haciz geldi

21 Şubat 2018, Çarşamba 09:47
Yeliz Yeşilmen'den haciz açıklaması
Haciz memurlarının işyerine gelmesi üzerine aracıyla hızla uzaklaştığı iddia edilen oyuncu Yeliz Yeşilmen, dün gece gerçekleşen bir ödül töreninde konuyla ilgili şunları söyledi:

“Eşim Ali Bey’in çok eskiden süregelen bir meselesi bu. Kendisi haklı ancak dava hâlâ sonuçlanmadı. Ayrıca restoran eşimin değil, babamın üstüne. Ben de işletmecisiyim. Ali Bey’in restoranımızla bir bağlantısı yok. Hesap kitap bende. Ayrıca neden kaçayım? Çocuklarımı okuldan almak için restorandan çıkmıştım.” 


'190 BİN TL NE Kİ BENİM ARABAM 600 BİN TL'


Yeliz Yeşilmen, olayın büyütüldüğünün altını çizerek '190 bin TL az bir para. Zaten benim arabam 600 Bin TL" dedi.  


(Yeliz Yeşilmen'in mekanın açıldığı gün; 'Kafamızdan aşağı dolarlar atıldığı doğrudur' notuyla paylaştığı fotoğraf.)



Yeliz Yeşilmen'in mekanının açılışına Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de katılmıştı.

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