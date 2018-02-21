Yeliz Yeşilmen'den haciz açıklaması



'190 BİN TL NE Kİ BENİM ARABAM 600 BİN TL'

Yeliz Yeşilmen'den kayınvalidesine göbek şov

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Elif Bayram

Haciz memurlarının işyerine gelmesi üzerine aracıyla hızla uzaklaştığı iddia edilen oyuncudün gece gerçekleşen bir ödül töreninde konuyla ilgili şunları söyledi:“Eşim Ali Bey’in çok eskiden süregelen bir meselesi bu. Kendisi haklı ancak dava hâlâ sonuçlanmadı. Ayrıca restoran eşimin değil, babamın üstüne. Ben de işletmecisiyim. Ali Bey’in restoranımızla bir bağlantısı yok. Hesap kitap bende. Ayrıca neden kaçayım? Çocuklarımı okuldan almak için restorandan çıkmıştım.”Yeliz Yeşilmen, olayın büyütüldüğünün altını çizerek '190 bin TL az bir para. Zaten benim arabam 600 Bin TL" dedi.