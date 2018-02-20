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Yeliz Yeşilmen’e büyük şok!

Adana’da oyuncu Yeliz Yeşilmen’in yeni açtığı işyerine, eşi Ali Uğur Akbaş’ın 190 bin liralık borcu nedeniyle haciz geldi

20 Şubat 2018, Salı 10:02
Yeliz Yeşilmen’e büyük şok!
Adana'da oto galericilik yapan Sadri Ziya Pekçetin, Yeliz Yeşilmen’in eşi Ali Uğur Akbaş’tan alacağı 190 bin lira için icra takibi başlattı.

2016 yılından kalma borcun ödenmemesi üzerine geçen cumartesi günü açılışı yapılan Yeliz Yeşilmen’e ait kafe tarzındaki işyerine avukatlarla birlikte icra memurları geldi.


İCRA MEMURLARINI GÖREN YELİZ YEŞİLMEN MEKANDAN UZAKLAŞTI


Adana 5’inci İcra Müdürlüğü’nün 2016/9239 sayılı dosyasına göre işlem yapan görevlileri gören Yeliz Yeşilmen, bir süre sonra arabasına binip, hızla uzaklaştı. İş yerinde avukat eşliğinde işlem yapan icra memurları da daha sonra ayrıldı.




Yeliz Yeşilmen, basın danışmanı aracılığıyla bir yanlış anlaşılma olduğunu ileri sürdü.

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