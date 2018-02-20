Yeliz Yeşilmen’e büyük şok!



İCRA MEMURLARINI GÖREN YELİZ YEŞİLMEN MEKANDAN UZAKLAŞTI

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Elif Bayram

Adana'da oto galericilik yapanYeliz Yeşilmen’in eşialacağı 190 bin lira için icra takibi başlattı.2016 yılından kalma borcun ödenmemesi üzerine geçen cumartesi günü açılışı yapılanait kafe tarzındaki işyerine avukatlarla birlikte icra memurları geldi.2016/9239 sayılı dosyasına göre işlem yapan görevlileri gören Yeliz Yeşilmen, bir süre sonra arabasına binip, hızla uzaklaştı. İş yerinde avukat eşliğinde işlem yapan icra memurları da daha sonra ayrıldı.Yeliz Yeşilmen, basın danışmanı aracılığıyla bir yanlış anlaşılma olduğunu ileri sürdü.