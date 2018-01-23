Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş, Deniz Akkaya'ya ateş püskürdü!

''KAHVALTIDAN ÖNCE BİRAZ SEVİŞELİM Mİ?''

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''DENİZ AKKAYA BOŞ BİR İNSAN''

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Çiğdem Saltık

Geçen ay kocası'ın doğum gününü hazırladığı sürpriz bir kahvaltıyla kutlayan, eşine kahvaltıyı yatakta sunarak beş yıldızlı otellerdeki sunumların bir benzerini gerçekleştirmişti.Kocasına yataklarında yaptığı bu sürprizle yetinmeyeno anların fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından "Mutlu yıllar aşkım. Bugün doğum günü" notuyla paylaşmayı da ihmal etmemişti.Asıl bomba paylaşım eski manken'dan geldi. Deniz Akkaya, Yeliz Yeşilmen'in paylaştığı kahvaltı fotoğrafını kendi Instagram hesabının hikaye bölümünde yayınlamış, "Günaydın sevgilim ne güzel bir gün değil mi? Kahvaltıdan önce biraz daha sevişelim mi?" şeklinde şok bir yorumda bulunmuştu.Magazin D kameralarına konuşan, "Deniz Akkaya boş bir insan. Sanki basılmışız. Her şeyiyle bitmiş bir insan. Çok gereksiz bir konu yaptı." dedi.