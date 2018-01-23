Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş, Deniz Akkaya'ya ateş püskürdü!

Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş, atletli fotoğrafıyla dalga geçen Deniz Akkaya'ya çok kızdı

23 Ocak 2018, Salı 14:54
Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş, Deniz Akkaya'ya ateş püskürdü!
Geçen ay kocası Ali Uğur Akbaş'ın doğum gününü hazırladığı sürpriz bir kahvaltıyla kutlayan Yeliz Yeşilmen, eşine kahvaltıyı yatakta sunarak beş yıldızlı otellerdeki sunumların bir benzerini gerçekleştirmişti.

Kocasına yataklarında yaptığı bu sürprizle yetinmeyen Yeliz Yeşilmen o anların fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından "Mutlu yıllar aşkım. Bugün doğum günü" notuyla paylaşmayı da ihmal etmemişti.

''KAHVALTIDAN ÖNCE BİRAZ SEVİŞELİM Mİ?''

Asıl bomba paylaşım eski manken Deniz Akkaya'dan geldi. Deniz Akkaya, Yeliz Yeşilmen'in paylaştığı kahvaltı fotoğrafını kendi Instagram hesabının hikaye bölümünde yayınlamış, "Günaydın sevgilim ne güzel bir gün değil mi? Kahvaltıdan önce biraz daha sevişelim mi?" şeklinde şok bir yorumda bulunmuştu.

Düşman çatlattılar! Yeliz Yeşilmen'den eşine jestDüşman çatlattılar! Yeliz Yeşilmen'den eşine jest



''DENİZ AKKAYA BOŞ BİR İNSAN''

Magazin D kameralarına konuşan Ali Uğur Akbaş, "Deniz Akkaya boş bir insan. Sanki basılmışız. Her şeyiyle bitmiş  bir insan. Çok gereksiz bir konu yaptı." dedi.



Deniz Akkaya, Cem Yılmaz'la verdiği olay poz hakkında konuştuDeniz Akkaya, Cem Yılmaz'la verdiği olay poz hakkında konuştu

Deniz Akkaya: Yaşlanmaktan değil eskimekten korkuyorumDeniz Akkaya: Yaşlanmaktan değil eskimekten korkuyorum

Deniz Akkaya, Adriana Lima'nın ayaklarını paylaştıDeniz Akkaya, Adriana Lima'nın ayaklarını paylaştı


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'ı sildi

Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'ı sildi
Yasemin Özilhan'a sürpriz kutlama!

Yasemin Özilhan'a sürpriz kutlama!
Ceyda Sabah, Coşkun Sabah'tan şüphelenince yanlış evi basmış

Ceyda Sabah, Coşkun Sabah'tan şüphelenince yanlış evi basmış
Angelina Jolie ile Brad Pitt neden ayrıldı? Brangelina'nın ayrılma sebebi nedir?

Angelina Jolie ile Brad Pitt neden ayrıldı? Brangelina'nın ayrılma sebebi nedir?
Nazlı Kurbanzade kimdir? (Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade evleniyor mu?)

Nazlı Kurbanzade kimdir? (Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade evleniyor mu?)
Sermiyan Midyat 'köpek çişi' davasında para cezasına çarptırıldı

Sermiyan Midyat 'köpek çişi' davasında para cezasına çarptırıldı
Çelik: Konserime gelen kıza aşık oldum

Çelik: Konserime gelen kıza aşık oldum
Seda Sayan'ın programı neden yok? (Yayınına son mu verildi?)

Seda Sayan'ın programı neden yok? (Yayınına son mu verildi?)
Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğünlerine Barack Obama ve Donald Trump'ı çağırmayacağı iddia edildi

Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğünlerine Barack Obama ve Donald Trump'ı çağırmayacağı iddia edildi
İstanbullu Gelin 34. bölüm fragmanı yayınlandı (Konaktan taşınıyoruz)

İstanbullu Gelin 34. bölüm fragmanı yayınlandı (Konaktan taşınıyoruz)
Sezen Aksu, Mehmet Akif Ersoy'un evini sattı

Sezen Aksu, Mehmet Akif Ersoy'un evini sattı