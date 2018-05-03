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Yeliz Yeşilmen photoshop iddialarını yalanladı

Yeliz Yeşilmen'in her hareketi olay. Kadınlar Günü'nde kendisi ve küçük kızına 'şiddet görmüş kadın' makyajı yapması çok eleştirildi. Eşinin doğum gününde paylaştığı yatakta kahvaltı fotoğrafı da çok konuşulmuştu. Her eleştiriye de cevabı hazır olan Yeliz Yeşilmen, yine yaptığı paylaşımla gündeme oturdu

03 Mayıs 2018, Perşembe 12:56
Yeliz Yeşilmen photoshop iddialarını yalanladı
Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Önceki gün Instagram hesabından spor yaparken çekildiği fotoğrafı paylaşan Yeliz Yeşilmen, ardından bir alışveriş merkezinde spor sonrası çekilmiş olan kareyi yayınladı.

Yeliz Yeşilmen, paylaştığı fotoğrafının altına sporun faydasını gördüğünü ve spor sonucunun dar kıyafetlerde daha fazla belli olduğu yorumunu yaptı.

Bunun üzerine, Yeliz Yeşilmen'in fotoğrafı için photoshop iddiaları ortaya atıldı.

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''KABUL EDİN TAŞ TAŞ''

Yeliz Yeşilmen, video çekilerek "Her şey ortada kabul edin taş taş" notunu düşerek iddialara karşılık verdi.

İŞTE O VİDEO:



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