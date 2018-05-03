Yeliz Yeşilmen photoshop iddialarını yalanladı

Yeliz Yeşilmen
, Instagram
hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
Önceki gün Instagram hesabından spor yaparken çekildiği fotoğrafı paylaşan Yeliz Yeşilmen
, ardından bir alışveriş merkezinde spor sonrası çekilmiş olan kareyi yayınladı.
Yeliz Yeşilmen
, paylaştığı fotoğrafının altına sporun faydasını gördüğünü ve spor sonucunun dar kıyafetlerde daha fazla belli olduğu yorumunu yaptı.
Bunun üzerine, Yeliz Yeşilmen
'in fotoğrafı için photoshop iddiaları ortaya atıldı.
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''KABUL EDİN TAŞ TAŞ''
Yeliz Yeşilmen
, video çekilerek "Her şey ortada kabul edin taş taş" notunu düşerek iddialara karşılık verdi.
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Çiğdem Saltık