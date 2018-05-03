Yeliz Yeşilmen photoshop iddialarını yalanladı

Yeliz Yeşilmen'in her hareketi olay. Kadınlar Günü'nde kendisi ve küçük kızına 'şiddet görmüş kadın' makyajı yapması çok eleştirildi. Eşinin doğum gününde paylaştığı yatakta kahvaltı fotoğrafı da çok konuşulmuştu. Her eleştiriye de cevabı hazır olan Yeliz Yeşilmen, yine yaptığı paylaşımla gündeme oturdu