ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada ATO’nun yemek kartlarında uygulanan yüksek komisyonların düşülmesi için girişimlerde bulunduğunu hatırlatarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Yönetmelik değişikliğinin sektörde sevinçle karşılandığını kaydeden Baran, “Yönetmelik sayesinde yemek kartlarından alınan komisyon yüzde 6’yı geçemeyecek ve sektörün üzerindeki yük kalkacak” ifadelerini kullandı.

Baran, komisyonların sabitlenmesiyle sektörde tekelciliğin kalkacağına dikkat çekti. Yemek kartları konusunda yapılan düzenlemeler için hükümete teşekkür eden Baran, ''ATO olarak gündeme getirdiğimiz yemek kartı sorununda çözüm odaklı çalışan başta Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci olmak üzere hükümetimize teşekkür ediyorum'' dedi.