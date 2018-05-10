Yemek kartlarıyla ilgili çok önemli karar

ÖDEME 1 AYLA SINIRLANDIRILIYOR



İSKONTO KALDIRILDI

Adem Özdoğan

Yemek kartları marketlerde kullanılmaya devam edecek. Yemek firmalarının yemek kartı kullanılan restoranlara komisyon oranlarını yüksek tutmasına da yeni yönetmelikle çözüm getiriliyor. Daha önce yemek şirketlerinin yüzde 7-12 arasında olan komisyon oranları, yapılacak olan düzenleme ile üst sınırı yüzde 6 olarak belirlendi.Yemek şirketleri alışveriş yapılan marketlere ve restoranlara 4-5 aydan önce ödeme yapmıyordu. Yapılacak düzenleme ile bu süre de 1 ay ile sınırlandırılıyor. Yemek firmalarının anlaştıkları şirketlere iskonto oranları ise kaldırılıyor. Yemek firmaları anlaştıkları şirketlere yaptıkları iskontoyu alışveriş yapılan marketler ve yemek yenilen restoranlara komisyon oranı olarak yansıtıyordu. Bu düzenleme ile bu da ortadan kaldırılmış olacak.Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, "Düzenlediğimiz çalıştayda tarafları dinledik. Buna göre çözüm üretmeye gayret ettik. Yemek kartlarındaki iskontoyu da ortadan kaldırdık. İki tarafın da kazandığı bir uygulamayı hayata geçiriyoruz" dedi. (Sabah)