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Yemek kartlarıyla ilgili çok önemli karar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yemek kartları ile ilgili çalışmasını tamamlayarak Başbakanlık'a gönderdi

Yemek kartlarıyla ilgili çok önemli karar
Yemek kartları marketlerde kullanılmaya devam edecek. Yemek firmalarının yemek kartı kullanılan restoranlara komisyon oranlarını yüksek tutmasına da yeni yönetmelikle çözüm getiriliyor. Daha önce yemek şirketlerinin yüzde 7-12 arasında olan komisyon oranları, yapılacak olan düzenleme ile üst sınırı yüzde 6 olarak belirlendi.
 

ÖDEME 1 AYLA SINIRLANDIRILIYOR


Yemek şirketleri alışveriş yapılan marketlere ve restoranlara 4-5 aydan önce ödeme yapmıyordu. Yapılacak düzenleme ile bu süre de 1 ay ile sınırlandırılıyor. Yemek firmalarının anlaştıkları şirketlere iskonto oranları ise kaldırılıyor. Yemek firmaları anlaştıkları şirketlere yaptıkları iskontoyu alışveriş yapılan marketler ve yemek yenilen restoranlara komisyon oranı olarak yansıtıyordu. Bu düzenleme ile bu da ortadan kaldırılmış olacak.


İSKONTO KALDIRILDI


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, "Düzenlediğimiz çalıştayda tarafları dinledik. Buna göre çözüm üretmeye gayret ettik. Yemek kartlarındaki iskontoyu da ortadan kaldırdık. İki tarafın da kazandığı bir uygulamayı hayata geçiriyoruz" dedi. (Sabah)


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