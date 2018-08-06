Yemek Sepeti kullanıcıları, 2018'in ilk yarısında 6 milyon porsiyon tatlı yedi. Verilere göre, en çok çikolatalı sufle, künefe, fırın sütlaç, waffle ve profiterol tercih ediliyor.

EN ÇOK TATLI SİPARİŞİ PAZAR GÜNÜ VERİLİYOR

Dünya’dan Faruk Şüyün’ün haberine göre, araştırmada sonbahar ve kış aylarında tatlı siparişlerinde ortalama yüzde 20 artış gözlendiği kaydediliyor. Son sekiz yılı içeren verilere göre tatlı siparişlerinin patladığı ay ise aralık.

15.00-17.00 saatleri arasında tatlı siparişleri öğle saatlerine göre yüzde 30 artıyor. Tatlı siparişlerinin en yoğun olduğu zamanlarsa akşam saatleri. En çok tatlı sipariş edilen gün pazar.

EN ÇOK TATLI SİPARİŞİ VERİLEN YER: ERZURUM

En tatlı sever kent Erzurum’da en çok tercih edilen tatlı künefe. Sütlaç, kadayıf ve halka tatlısı ilk beşte yer alıyor.

İkinci sırada İstanbul, üçüncü sırada İzmir var. İstanbul ve İzmir’de en çok çikolatalı sufle, künefe ve fırın sütlaç tercih ediliyor.

Tatlıyı en çok seven diğer kentler sırasıyla şöyle:

Ankara, Nevşehir, Rize, Gaziantep, Sakarya, Kocaeli ve Karaman.











