Yemekteki ayakkabı detayı pes dedirtti!



MASADAKİ AYAKKABI DETAYI



SOSYAL MEDYADA İSRAİL'E TEPKİ YAĞDI

Can Hakman

Uluslararası kamuoyunun gözünü bir an bile ayırmadığı Ortadoğu bugün yeniden gündemdeydi. Bunun sebebi ise’nin bir heyetleve’i ziyaret etmesiydi. Abe görüşmelerini yaparken,ve eşiçiftini akşam yemeğine davet etti.Yoğun geçen görüşmelerin ardından masaya oturan liderler ve eşleri yemek eşliğinde sohbet etmeye devam etti. Çekilen grup fotoğrafında ise bir detay çok dikkat çekti. Liderlerin eşleriyle bir arada olduğu ve şefle çekilen fotoğraflarında masada 4 adet ayakkabı olduğu görüldü. Diğer fotoğraflarda ise bu ayakkabının aslında bir çikolata olduğu ve içinde de özel üretim çikolata olduğu görülüyor.Japon kültüründe eve girmeden önce ayakkabıların çıkarıldığını ve Japonların bu konuda çok hassas olduğunu dile getiren sosyal medya kullanıcıları İsrail yönetimine böyle bir yemek sundukları için tepki gösterdi. İsrail basını konuyla ilgili bir detay vermezken Shinzo Abe’nin İran’ın imzaladığı nükleer anlaşmayı desteklediğini söylediğini aktardı.