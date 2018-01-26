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Yemekteyiz yarışmacısı Emre Bozaklı kimdir, kaç yaşında?

TV 8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz programı ilgiyle takip ediliyor. Berkay Bozaklı adlı yarışmacı eleştirileriyle prograöa damga vuruyor. Peki kimdir bu Berkay Bozaklı aslen nereli kaç yaşında? Berkay Bozaklı ne okuyor? Gelin hep birlikte bakalım

26 Ocak 2018, Cuma 09:57
Yemekteyiz yarışmacısı Emre Bozaklı kimdir, kaç yaşında?
Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz programı ilgiyle devam ediyor. Perşembe günü yani dün yayınlanan bölümde yarışan Berkay Bozaklı sosyal medyanın gündeminde.

Eleştirileriyle gündeme gelen Berkay Bozaklı'ya gelin yakından bakalım.



19 yaşında olmasına rağmen programa katılan ve eleştirileriyle adından söz ettiren Berkay Bozaklı şimdiden fenomen olma yolunda ilerliyor.

Özellikle Twitter kullanıcıları tarafından sert dille eleştirilen Berkay Bozaklı'nın mesleği de yemekle ilgili.

Yeditepe Üniversitesi'nde okuyan Berkay Bozaklı, birinci sınıf öğrencisi. Gastronomi bölümünde okuyan Berkay Bozaklı'nın şimdiden Instagram hesabında binlerce takipçisi olmaya başladı.

Arkadaşları ve ailesiyle de sık sık fotoğrafını paylaşan Berkay Bozaklı'ya hayranları da yorum yapıyor.







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