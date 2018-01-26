Yemekteyiz yarışmacısı Emre Bozaklı kimdir, kaç yaşında?

Çiğdem Saltık

'nun sunuculuğunu yaptığıilgiyle devam ediyor. Perşembe günü yani dün yayınlanan bölümde yarışansosyal medyanın gündeminde.Eleştirileriyle gündeme gelenya gelin yakından bakalım.19 yaşında olmasına rağmen programa katılan ve eleştirileriyle adından söz ettirenşimdiden fenomen olma yolunda ilerliyor.Özellikle Twitter kullanıcıları tarafından sert dille eleştirilennın mesleği de yemekle ilgili.Yeditepe Üniversitesi'nde okuyanbirinci sınıf öğrencisi. Gastronomi bölümünde okuyan'nın şimdiden Instagram hesabında binlerce takipçisi olmaya başladı.Arkadaşları ve ailesiyle de sık sık fotoğrafını paylaşan Berkay Bozaklı'ya hayranları da yorum yapıyor.