Yemekteyiz yarışmacısı Emre Bozaklı kimdir, kaç yaşında?

Onur Büyüktopçu
'nun sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz programı
ilgiyle devam ediyor. Perşembe günü yani dün yayınlanan bölümde yarışan Berkay Bozaklı
sosyal medyanın gündeminde.
Eleştirileriyle gündeme gelen Berkay Bozaklı'
ya gelin yakından bakalım.
19 yaşında olmasına rağmen programa katılan ve eleştirileriyle adından söz ettiren Berkay Bozaklı
şimdiden fenomen olma yolunda ilerliyor.
Özellikle Twitter kullanıcıları tarafından sert dille eleştirilen Berkay Bozaklı'
nın mesleği de yemekle ilgili.
Yeditepe Üniversitesi'nde okuyan Berkay Bozaklı,
birinci sınıf öğrencisi. Gastronomi bölümünde okuyan Berkay Bozaklı
'nın şimdiden Instagram hesabında binlerce takipçisi olmaya başladı.
Arkadaşları ve ailesiyle de sık sık fotoğrafını paylaşan Berkay Bozaklı'ya hayranları da yorum yapıyor.
Çiğdem Saltık