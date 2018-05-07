Yemen'de saldırı: 6 ölü, 30 yaralı

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun Yemen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na düzenlediği hava saldırısı sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi

Yemen'de saldırı: 6 ölü, 30 yaralı
Yemen’in kuzeyindeki Sana kentinde Kurtuluş Caddesi'nde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na sabah saatlerinde Arap koalisyonu tarafından 4 hava saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 30 kişinin yaralandığı açıklandı. 

Saldırının, Husilerin 2 önemli lideri Siyasi Konseyi Başkanı Mahdi Al Şamat ile Yemen inkılabı Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Elhusi'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşme sırasında yapıldığı kaydedildi. 
Öte yandan, geçtiğimiz Pazar günü Husiler tarafından Suudi Arabistan’a 4 füze atılmış ancak Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri füzeleri havada imha etmişti. Yaşanan saldırının ardından Arap koalisyonunun Sana ve Saada kentlerine saldırılar başlattığı belirtilmişti. 


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