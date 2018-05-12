Yemen'de Türk gemisi İnce İnebolu'ya füze saldırısı iddiası



SUUDİ ARABİSTAN YARDIM GÖNDERDİ



AŞIRI ISINMADAN DA KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR



BİRÇOK TİCARİ GEMİ SALDIRIYA UĞRADI

Senim Tanay

Reuters'ın haberine göre patlama, Yemen’in Husilerin kontrolündeki Salif limanına buğday taşıyan İnce İnebolu isimli Türk yük gemisinde meydana geldi.Patlama sonrası gemi kaptanının yardım çağrısına Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birlikleri cevap verdi. Suudi gemilerinin yardımıyla Türk gemisi Jizan Limanı'na çekildi.Ajansa göre gemide incelemelerde bulunan Suudi yetkililer patlamanın içeriden dışarıya doğru gerçekleştiğini açıkladı. Gemiden gelen ilk görüntülerde geminin gövdesinin sol tarafında büyük bir delik olduğu görüldü.Gemi 50 bin ton Rus buğdayıyla yüklüydü. Reuters'a konuşan bir uzman, füze saldırısı ihtimalinin yanı sıra geminin parçalarının aşırı ısınmasından kaynaklı bir kaza ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.Yemen'de 3 yıldır süren savaş boyunca bölgede birçok ticari gemi Husilerin saldırısına uğradı. Suudilerin öncülüğündeki koalisyon 2015'ten beri Husilere yönelik hava saldırıları düzenleyerek uluslararası toplumun tanıdığı yönetimin Yemen genelinde kontrolü yeniden sağlamasını amaçlıyor. Savaşta şu ana dek en az 10 bin kişi öldü, 3 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.