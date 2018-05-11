Yemen'de Türk gemisinde patlama
Yemen'e buğday taşıyan İnce İnebolu isimli Türk gemisine füzeli saldırı gerçekleştiği iddia edildi. Gemide büyük bir patlama oldu. İlk görüntülerde gemini gövdesinde büyük bir hasar meydana geldiği görüldü
SUUDİ GEMİLERİ YARDIM ETTİ
Patlama sonrası gemi kaptanının yardım çağrısına Suudi Arabistan önclüğündeki koolisyon birlikleri cevap verdi. Suudi gemilerinin yardımıyla Türk gemisi Jizan limanına çekildi. Gemide incelemelerde bulunan Suudi yetlililer patlamanın içerden dışarıya doğru gerçekleştiğini açıkladı.
RUS BUĞDAYIYLA YÜKLÜYDÜ
Gemiden gelen ilk görüntülerde geminin gövdesinin sol tarafında büyük bir delik olduğu görüldü. Ancak geminin 50 bin ton Rus buğdayıyla yüklü olması füze saldırısına işaret etti.
Reuters'a konuşan bir kaynak da meydana gelen patlamanın geminin ya da bir füzenin parçalarının aşırı ısınmasından kaynaklanabileceğini söyledi.