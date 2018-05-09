Yemen'den Trump'ın İran kararına destek

Yemen hükümeti, ABD'nin İran'la varılan nükleer anlaşmadan çekilmesi kararını, "doğru bir adım" şeklinde değerlendirdi

Yemen'den Trump'ın İran kararına destek
Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi kararı, bölgenin istikrar ve güvenliğinin Tahran yönetimi tarafından sarsılmasının engellenmesi yönünde atılan doğru bir adım." ifadelerine yer verdi. 

İran nükleer anlaşmasının, sadece ABD değil, Yemen de dahil Ortadoğu'daki müttefikleri ve ortaklarının hayati çıkarlarını korumada başarısız olduğu ifade edilen açıklamada, "İran yönetimi, nükleer anlaşmanın faydalarından yararlandı, komşularına şiddet ve terörizm ihraç etti. Bunları da bölgedeki hırslı yayılmacı gündemi çerçevesinde gerçekleştirdi." denildi.

İran Devrim Muhafızlarının, Yemen'deki Husilere, gelişmiş füzeler, dronlar, deniz mayınlarıyla sağladığı silah desteğinin devam ettiği belirtilen açıklamada, Yemen hükümetinin, bölgede istikrarı yeniden sağlamak ve Husilerin Kızıldeniz'deki tehditlerini sonlandırmak için Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Husi milislerle mücadelesini sürdüreceği vurgulandı.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan ayrıldığını ve İran'a ağır ekonomik yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer anlaşmanın diğer 5 ülke arasında devam edeceğini açıklamıştı.

Söz konusu anlaşma, Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa), Almanya ve İran arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler, eksiklerin giderilerek anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.

AA


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