Yemen hükümetinin operasyonunda binlerce kişi göç edecek

Uluslararası Af Örgütü, Yemen hükümetinin El Hudeyde’ye yönelik Suudi Arabistan öncülüğünce askeri operasyon gerçekleştirileceğini ve bu operasyon sırasında da on binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kalacağını duyurdu. Örgüt, “en kötünün henüz gelmemiş olduğu” uyarısında bulundu. Koalisyonun hava ve kara desteğiyle gerçekleştirilmesi planlanan hükümetin operasyonunda sivillerin Kızıldeniz boyunca kuzeye doğru hareket edecekleri öngörülüyor. Uluslararası Af Örgütü raporunda gerçekleştirilecek yolculuğun maliyetli olacağını ifade etti. Kıyı kesimlerde hükümet karşıtlarının kontrolündeki bölgelerden hükümetin kontrolündeki güvenli bölgelere kaçışın tehlikeli olduğunu ada vurgulayan örgüt, sivillerin taşıyan otobüslerin daha önce döşenmiş mayınlara çarparak patlama riski ile karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan, 2015 yılında Yemen’deki Husilere yönelik operasyon başlatmıştı. Yemen hükümeti adına Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun da Yemen’deki iç savaşa yaklaşık 3 yıl önce müdahil olmasından bu yana 10 bin kişi hayatını kaybetti. İş savaşın yanı sıra kolera salgınının da etkili olduğu Yemen’de 2 binden fazla kişi de kolera nedeniyle hayatını kaybetti.

İHA