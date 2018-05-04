Yemen ile BAE arasındaki Sokotra çekişmesinde Suudi Arabistan devrede

Suudi Arabistan Yüksek Komitesi'nin, Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı onlarca askerin konuşlandığı Sokotra Adası'na ulaştığı bildirildi.

Yemen ile BAE arasındaki Sokotra çekişmesinde Suudi Arabistan devrede
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, BAE'ye bağlı askerlerin Sokotra Adası'na gelerek burada konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçti.

Bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyetin görevlendirildiği ifade edildi.

Görevlendirilen Suudi Arabistan Yüksek Komitesi'nin, Sokotra Adası'nın Hadibu kentine ulaştığı aktarıldı.


BAE ASKERLERİNİN SOKOTRA'DA KONUŞLANMASI


BAE'ye bağlı onlarca asker, çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının hemen ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerle birlikte, aralarında 6 tankın yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin dün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

Askerlerin Sokotra'da konuşlanması, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ve bakanlardan oluşan bir heyetin cumartesi günü adaya gelmesinin ardından gerçekleşti.

Nisan 2016'da göreve geldiğinden bu yana Sokotra Adası'na ikinci defa gelen Bin Dağr'ın bu ziyaretle meşru hükümetin ada üzerindeki hakimiyetini göstermek istediği ifade edilmişti.

Aktivistler geçen mart ayında, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'ye, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesindeki en büyük ikinci güç olan BAE'nin ada üzerinde tam hakimiyet kurduğu yönünde bir rapor sunmuştu.

AA


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