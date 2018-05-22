'Yemen topraklarının tamamını kurtaracağız'

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, tek bir zerresi eksilmeden ülkenin topraklarının tamamının kurtarılacağını söyledi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Hadi, Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesi dolayısıyla kutlanan Birlik Günü'nde yaptığı konuşmada, "Halkımıza, ülke topraklarının tamamını kurtaracağımızın, toprağımızın bir zerresinin dahi eksilmeyeceğinin, yeniden savaş ve çatışmalar üreten çarpık barışların kabul edilmeyeceğinin sözünü veriyoruz." dedi.

Yemen'de sağlanan birliğin başarısının halka ait olduğunu vurgulayan Hadi, Yemen halkının sömürgeciler ve kahinlerin arzularını aştığını, tarihin bölümlerine dayanan köklü bir halkın medeniyetini yansıtan coğrafya oluşturduğunu kaydetti.

Federal devlet projesinin, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir geleceği kapsayan yeni Yemen projesinin özünü oluşturduğunu vurgulayan Hadi, devrimin, ülkeye şiddet, kargaşa, savaş ve yıkım getirdiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Hadi, ülkesini bulunduğu sıkıntılardan çıkarmak için sarf ettiği çabalardan dolayı koalisyonu oluşturan Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin liderlerine, halklarına ve bu ülkelere bağlı güçlere teşekkür etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da Mart 2015'ten beri meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Son dönemde ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı güçlerin, Yemen sahillerine 500 kilometre uzaklıktaki 6 adadan oluşan, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu açıklarında Hint Okyanusu'nda stratejik bir konumda bulunan Sokotra'ya konuşlanması gerginliğe neden olmuştu.

AA