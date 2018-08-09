Yemen'de Arap Koalisyonu'ndan hava saldırısı: 39 ölü
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Yemen’in kuzeyindeki Saada kentine düzenlediği hava saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sosyal hesabında yaptığı açıklamada, Saada'nın Dahyan ilçesinde bir otobüse yapılan hava saldırısında çoğu çocuk 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin de yaralandığını duyurdu. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığı kaydedildi.
İHA