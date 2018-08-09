Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sosyal hesabında yaptığı açıklamada, Saada'nın Dahyan ilçesinde bir otobüse yapılan hava saldırısında çoğu çocuk 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin de yaralandığını duyurdu. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığı kaydedildi.

İHA