Yemen’de okul otobüsü bombalandı
Yemen'in kuzeyindeki Sa'ada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 43 kişinin öldüğünü, 61 kişinin yaralandığını açıkladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in kuzeyindeki Sa'ada ilinin hedef alınmasının "meşru bir askeri eylem" olduğunu belirtti
Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri sivillerin bulunduğu pazar yerine saldırdı. Saldırı sırasında pazar yerinde bulunan okul otobüsü de hedef alınınca çoğu çocuk 43 kişi hayatını kaybederken, 61 kişi yaralandı.
ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR
Yemen Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının artabileceği belirtildi.
Uluslararası Kızılhaç Örgütü(ICRC), Sa’ada şehrinin Zahyan bölgesine yapılan saldırıda sivillerin hayatını kaybettiğini doğruladı.
'ONLARCA İNSAN VE BİR OTOBÜS DOLUSU ÇOCUK...'
Uluslararası Kızılhaç Örgütü(ICRC) Yemen ofisi yaptığı yazılı açılamada, “Onlarca insan ve bir otobüs dolusu çocuk Sa’ada’nın Zahyan bölgesinde saldırıya uğradı” ifadelerini kullandı.
ICRC ekiplerinin hastanelerde yaralılara müdahale edilmesine yardım ettikleri açıklandı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu da (UNICEF), “Öldürülen çocuklar hakkındaki raporları endişeyle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.