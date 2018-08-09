Yemen’de okul otobüsü bombalandı Yemen'in kuzeyindeki Sa'ada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 43 kişinin öldüğünü, 61 kişinin yaralandığını açıkladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in kuzeyindeki Sa'ada ilinin hedef alınmasının "meşru bir askeri eylem" olduğunu belirtti