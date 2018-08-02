Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, silahlı grup, Aden'in Kalteks bölgesine giden ana yolu kapatarak eylem düzenledi.

Hafif makinalı tüfekler, uçak savarlar ve RPG roket atarlar taşıyan grup bölgede büyük sıkıntıya neden oldu.

Lahic'e bağlı Yafi kasabasına mensup silahlı aşiret üyeleri, 9 Mayıs'ta öldürülen bir yakınlarının katil zanlısının Emniyet Müdürlüğünde serbest bırakıldığını ileri sürüyor.

Aşiret mensupları, serbest bırakılan kişinin yeniden tutuklanarak yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini istiyor.

AA