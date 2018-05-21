Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan başkent Sana'da teravih namazlarında dış hoparlör kullanılması yasaklandı.

Husilerin ramazan ayının 3. akşamında verdiği talimatla Sana sokaklarının sessizliğe bürünmesi ve teravih namazı seslerinin sadece cami içlerine hapsolması Yemenlilerin öfkesine neden oldu.

Takva Camisi'nin imamı Muhammed ed-Dib, uluslararası toplumun tanımadığı Husilerin İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen talimatı yatsı namazının ardından cemaate duyurdu. Teravih namazı sırasında dış hoparlör kullanılmasını yasaklayan talimat, camide tartışmalara yol açtı.

"Şimdi bütün şehir sessiz"

Cami cemaatinden Hacı İsmail, "Camilerde hoparlör kullanılmadan namaz hâlâ kılınıyor. Ancak namazların sesinin kısılması, ramazanın o güzelliğini, o manevi ruhu aratıyor bize. Ramazan geceleri teravih sesleri, ardından yapılan dini sohbetlerle sokaklar güzelleşirdi. Ancak şimdi bütün şehir sessiz." dedi.

Henüz resmi olarak yayınlanmayan kararın tüm camilere dağıtıldığını belirten İmam Dib ise "Yasağın sebebini bilmiyoruz. Ama kararı uygulamakla mesulüz." diye konuştu.

Dib, bazı camilerin kararı uygulamayı kabul etmediğini ancak onların da mecbur edileceklerini söyledi.

Yasağın sebebi açıklanmasa da Beyda Camii'nin imam ve hatibi Şeyh Ahmed, teravih namazının, Müslümanların ikinci halifesi Ömer bin Hattab döneminde düzenli olarak cemaatle kılınmaya başlanması nedeniyle Husiler tarafından hoş görülmediğini düşünüyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Ülkenin birçok bölgesinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteklediği meşru hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışmalar sürüyor.

AA