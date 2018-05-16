Yeni akıllı çoraplar doktorunuzu ayağınıza getiriyor

BBC'de yer alan habere göre Melbourne Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam eden Deepti Aggarwal tarafından geliştirilen akıllı çoraplar bluetooth ile internete bağlanarak fizyoterapistinize gerekli bilgileri görsel olarak iletiyor. Böylece doktorunuzdan kilometrelerce uzakta bile olsanız teşhis ve tedavi konusunda yardım almanız mümkün olabilecek.









Akıllı çoraplar, ayağınızı yere bastığınızda gerçekleşen ağırlık dağılımı, ayağınızın yönelimi ve hareket bilgilerini toplayıp görsel imgelere dönüştürerek hem doktorun hem de hastanın bunlardan kolayca faydalanmasına olanak tanıyor.





Sophy adı verilen akıllı çoraplar Melbourne Kraliyet Çocuk Hastanesi'nde denenmiş ve alınan sonuçlar doktorlar ve fizyoterapistler tarafından oldukça beğenilmiş.