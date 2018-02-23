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Yeni Akit gazetesi yazarı Ahmet Gülümseyen: Vücut hatları görünüyor, bayan voleybol takımı olmasın

Yeni Akit gazetesi yazarı Ahmet Gülümseyen bugünkü yazısında dünya şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı ele aldı

Yeni Akit gazetesi yazarı Ahmet Gülümseyen: Vücut hatları görünüyor, bayan voleybol takımı olmasın
Yeni Akit gazetesi yazarı Ahmet Gülümseyen, bugünkü yazısında, “Vakıfbank ülkemizin ayakta kalan ve saygınlığı olan sayılı devlet, kamu bankalarımızdan. Bu bankanın bir de bayan / kadın voleybol takımı var. ‘Filenin Sultanları’ adı altında oynanan Voleybol Ligi Şampiyonluğundan daha da ileri giderek, yabancı oyuncuların yer aldığı takımın Avrupa’da da derece yapması, kimi, niçin sevindirir? Bayan elbette ki spor yapmalı ama, voleybol ve benzeri branşlarda giyilen ‘kıyafetin’, vücut hatlarının ortaya çıkarılmasının nasıl bir izahı olabilir?” ifadelerini kullandı.

Voleybol takını kıyafetleri üzerinden hedef alan Ahmet Gülümseyen, şöyle devam etti: “Şunu da hatırlatayım, kaynağı ülkenin öz sermayesi olan Vakıfbank’ın reklama ihtiyacı yok ki..  Dolayısı ile bu ‘bayan’ takım bence yanlış. Öncelik reklam ise, sporun her alanında ‘mali’ çöküş yaşayan federasyon ve kulüplere ‘reklam’ adı altında kaynak sağlansa daha ‘yarar’ sağlanamaz mı?..”


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