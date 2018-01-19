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Yeni Alien oyunu geliyor

Sinema tarihinde önemli bir yere sahip olan Alien serisi, son yıllarda tekrardan popülarite kazandı. Sil baştan beyaz perdeye uyarlanan seri, farklı konsepti ile dikkat çekmeyi de başarmıştı.

Yeni Alien oyunu geliyor
Sinema dünyasına yeni bir başlangıç yapan serinin, oyun sektöründeki son temsilcisi ise 2014 yılında Creative Assembly ve SEGA işbirliği ile geliştirilen Alien: Isolation olmuştu. Şimdi ise Cold Iron Studios’un imzasını taşıyacak olan yeni Alien oyununun geliştirildiği ortaya çıktı.

20th Century Fox’un oyun bölümü olan FoxNext Games kısa süre önce Cold Iron Studios’u satın almıştı. Bu satın alımın ardından ilk hamle Alien üzerinden geldi. FoxNext Games’ten yapılan açıklamada yeni Alien oyunu için heyecanlı oldukları belirtildi. Stüdyo adına konuşan Craig Zinkievic; “Cold Iron Studios, yeni Alien oyunu için doğru yer. İnanılmaz bir tasarıma sahipler. Burada doğru işler yapan insanlar var. Bu yapının FoxNext Games’e katılmasından ötürü çok heyecanlıyız. Alien evreninde geçecek aksiyon dolu bir atmosferle oyuncuların karşısına çıkmak istiyoruz” dedi.

Zinkievic’in bu sözlerinden bile yeni Alien oyununun daha çok aksiyon tabanlı bir yapım olduğunu anlayabiliyoruz. Yani son oyundaki gibi köşe bucak kaçıp saklanmak yerine, silahımızı çekip üzerimize gelen yaratıkları öldürebileceğiz.

Alien serisinin yeni oyununun ne zaman çıkacağı ya da tam olarak hangi ismi taşıyacağı ise henüz netleşmiş değil.


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