Yeni Alien oyunu geliyor

Sinema dünyasına yeni bir başlangıç yapan serinin, oyun sektöründeki son temsilcisi ise 2014 yılında Creative Assembly
ve SEGA işbirliği ile geliştirilen Alien: Isolation olmuştu. Şimdi ise Cold Iron Studios’un imzasını taşıyacak olan yeni Alien
oyununun geliştirildiği ortaya çıktı.
20th Century Fox’un oyun bölümü olan FoxNext Games
kısa süre önce Cold Iron Studios’u satın almıştı. Bu satın alımın ardından ilk hamle Alien üzerinden geldi. FoxNext Games
’ten yapılan açıklamada yeni Alien oyunu için heyecanlı oldukları belirtildi. Stüdyo adına konuşan Craig Zinkievic
; “Cold Iron Studios, yeni Alien oyunu için doğru yer. İnanılmaz bir tasarıma sahipler. Burada doğru işler yapan insanlar var. Bu yapının FoxNext Games’
e katılmasından ötürü çok heyecanlıyız. Alien evreninde geçecek aksiyon dolu bir atmosferle oyuncuların karşısına çıkmak istiyoruz” dedi.
Zinkievic’in bu sözlerinden bile yeni Alien
oyununun daha çok aksiyon tabanlı bir yapım olduğunu anlayabiliyoruz. Yani son oyundaki gibi köşe bucak kaçıp saklanmak yerine, silahımızı çekip üzerimize gelen yaratıkları öldürebileceğiz.
Alien
serisinin yeni oyununun ne zaman çıkacağı ya da tam olarak hangi ismi taşıyacağı ise henüz netleşmiş değil.
Adem Özdoğan