Yeni Alien oyunu geliyor

Adem Özdoğan

Sinema dünyasına yeni bir başlangıç yapan serinin, oyun sektöründeki son temsilcisi ise 2014 yılındave SEGA işbirliği ile geliştirilen Alien: Isolation olmuştu. Şimdi ise Cold Iron Studios’un imzasını taşıyacak olanoyununun geliştirildiği ortaya çıktı.20th Century Fox’un oyun bölümü olankısa süre önce Cold Iron Studios’u satın almıştı. Bu satın alımın ardından ilk hamle Alien üzerinden geldi.’ten yapılan açıklamada yeni Alien oyunu için heyecanlı oldukları belirtildi. Stüdyo adına konuşan; “Cold Iron Studios, yeni Alien oyunu için doğru yer. İnanılmaz bir tasarıma sahipler. Burada doğru işler yapan insanlar var. Bu yapınıne katılmasından ötürü çok heyecanlıyız. Alien evreninde geçecek aksiyon dolu bir atmosferle oyuncuların karşısına çıkmak istiyoruz” dedi.Zinkievic’in bu sözlerinden bileoyununun daha çok aksiyon tabanlı bir yapım olduğunu anlayabiliyoruz. Yani son oyundaki gibi köşe bucak kaçıp saklanmak yerine, silahımızı çekip üzerimize gelen yaratıkları öldürebileceğiz.serisinin yeni oyununun ne zaman çıkacağı ya da tam olarak hangi ismi taşıyacağı ise henüz netleşmiş değil.