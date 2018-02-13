Yeni anneye devletten 5050 TL rapor parası

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RAPOR PARASI HESAPTA

İdil Janet Demiray

Bu artışta asgari ücret de etkili. Asgari ücretteki artışlar bu yıl doğum yapacak annelerin devletten daha fazla para almasını sağlayacak. Annelere yapılan başlıca ödemeler çocuk parası, doğum yardımı, süt ve emzirme parası olarak öne çıkıyor. Çocuk yardımı 600 liraya kadar çıkarken, emzirme parası da 149 lira.Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme ise doğum (rapor) parası. Bu para maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. 2017’de en düşük 4424 lira olan bu ödeme 1 Ocak itibarıyla 5050 liraya çıktı. Brüt maaşı 3000 bin lira olan 1 Ocak’tan sonra 7466 lira alacak. En yüksek ödeme 38 bin lira. Rapor parası için doğumdan önceki bir yıl içinde en az ‘90 gün sigorta primi’ yatmalı ve anne halen çalışıyor olmalı. Ödemeler PTT ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılıyor. Doğum izni bitenler kimlik numarasıyla ‘turkiye.gov.tr’ adresine girerek SSK doğum parası sorgulaması yapabilir.