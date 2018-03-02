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Yeni anneye en az 1877 TL

Geçen yılın başında çıkartılan kanunla, doğum ve analık izinlerinde değişiklik yapılarak, çalışan kadınlara doğum sonrası yarı zamanlı çalışma imkanı sağlandı

Yeni anneye en az 1877 TL

KİMLER YARARLANIR?


Kanunun hemen sonrasında Kasım 2016’da yayınlanan yönetmelikle, işçi annelere bu imkan tanındı. Aralık 2017’de aynı haktan memur anneler de yararlanmaya başladı.


ÇOCUK SAYISINA GÖRE


Yasaya göre; sigortalı çalışan tüm kadınlar doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek. Engelli çocuğu olanlarda ise süre 12 ay olarak uygulanacak. Yarım gün çalışıp, çocuğuyla daha fazla zaman geçirene devlet teşvik veriyor.


30 GÜNDE BAŞVURU


Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebilecek. Bunu her gün kullanabileceği gibi haftanın belli günleri de çalışabilecek. Buna kurumlar karar verecek. Yani 3 gün izin yapıp 3 gün çalışabilecek. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron öderken, 938.5 lirasını devlet, İşkur aracılığıyla ödeyecek. Bu haktan yararlanmak için analık izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde ‘İşkur’a müracaat edilecek.


EN FAZLA 5631 TL


 İlk doğumdan sonra 60 gün yarı zamanlı çalışan anne, kendi işyeri haricinde İşkur’dan toplam 1877 lira, ikinci doğumdan sonra 120 gün çalışan anne 3754 lira, üç ve üzerindeki doğumdan sonra 180 gün yarı zamanlı çalışan anne 5631 lira alacak. Yarım gün çalışma iznini 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçi kullanabilecek. Çoğul gebelikte de süre 30’ar gün uzuyor. Yarım gün çalışan annenin emeklilik ve sağlık primini, işveren ve İşkur ayrı ayrı yatırıyor.


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