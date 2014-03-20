Yeni bir heves

HABER ANALİZ - HAKAN ÇELENK

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Ertuğrul Günay’ı dün Erdal Kalkan ve İlhan İşbilen arasında “Yeni parti kuracağız” derken görmek, hafızalarımızın 2006 Aralık ayına ait bölümünü yoklamamızı gerektirdi.

O dönemde CHP ile bağları koparılan Ertuğrul Günay, sol kökenli eski Refah Partili Mehmet Bekaroğlu’yla gazete gazete gezerek yeni parti kuracaklarını anlatıyordu.

Halkın dini değerlerine saygılı olacaklar, dini kamusal alanın dışına itmeyecekler ama seküler sosyal demokrat ilkeleri benimseyeceklerdi.

Haber “Müslüman sol parti kuruluyor” yakıştırması başlıkta sıradışı ve ilgi çekici duruyordu.

Biz gazete editörleri ilgilendik haberle. Ancak 6 ay sonra herkesi şaşırtan bir gelişme oldu.

29 Mayıs 2007’de 30 yıl CHP’li geçmişi olan Ertuğrul Günay “AK Parti’yi demokrasi içinde sağlıkla gelişebilmemizin garantisi olarak görüyorum. Allah mahcup etmesin” diyerek iktidar partisine katılmıştı.

Bekaroğlu ise yalnız kalmıştı. Bugün eski partisi Müslüman-sağ Saadet’ten Rize Belediye Başkan adayı.

Ertuğrul Günay'ın bakanlık garantisi aldığı söyleniyordu. Nitekim 22 Temmuz seçimlerinden sonra 5.5 yıl Kültür Bakanlığı yaptı.

Şimdi AKP’ye birlikte katıldığı eski solcu İzmir Milletvekili Erdal Kalkan’la birlikte yeni parti kuracak.

Profesyonel siyasetçi Günay’ı yeni arayışlar içinde olması sürpriz değil.

Sürpriz olan, ikilinin eski AKP’li, Fethullah Gülen’in eski dostu İlhan İşbilen’i de yanlarına almış olmaları.

Bu yüzden bu tabloyu “Cemaatin partileşmesine ilk adım” olarak yorumlayanlar oldu.

AKP’nin zirvesini ele geçirmeyi, Erdoğan’sız bir AKP hedeflediği öne sürülen cemaatin, üniversite kantini alışkanlıklarıyla “o örgütlenme senin bu parti benim” edasıyla siyaset yapan Günay’a bel bağlayarak hedef küçülttüğünü düşünmek zor.

Bu parti Bekaroğlu’yla birlikte yola çıktığı gibi Günay’ın geçici bir hevesi gibi duruyor.