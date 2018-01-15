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Yeni Burdurspor - Antalya Demirspor maçında kavga

Kadınlar Futbol Üçüncü Ligi´nde oynanan Yeni Burdurspor ile Antalya Demirspor karşılaşmasının son dakikasında futbolcular arasında kavga çıktı. Kavganın ardından maç tatil edildi

Yeni Burdurspor - Antalya Demirspor maçında kavga
Kadınlar 3´üncü Lig 14´üncü Grup´ta Yeni Burdurspor ile Antalya Demirspor karşı karşıya geldi. Burdur Gazi Atatürk Stadı’nda oynanan maç geçen hafta yaşamını yitiren Yeşilova Belediyespor antrenörü Muzaffer Baş için saygı duruşuyla başladı.

Yusuf Can Çetin, Özlem Balkıç ve Gökberk Çelikbaş hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını Yeni Burdurspor 2-0 önde kapattı. Yeni Burdurspor ikinci yarıda 2 gol daha bulurken, rakibi de tek gol kaydedebildi.


TEKMELERLE SALDIRDILAR


Karşılaşma 4-1 Yeni Burdurspor’un üstünlüğüyle devam ederken 90’ıncı dakikada iki takım oyuncuları arasında saha içerinde yaşanan gerginliğe yedek kulübelerindeki futbolcular da dahil olunca saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları birbirlerine tekmelerle saldırdı.



Futbolcuları polis ve antrenörler ayırmaya çalıştı. Güçlükle yatıştırılan olayın ardından önce Antalya Demirspor, ardından da Yeni Burdurspor takımı sahadan polis eşliğinde çıkarıldı.


BİR FUTBOLCU FENALIK GEÇİRDİ


Maç sonunda Antalya Demirsporlu bir futbolcu fenalık geçirince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü.



Orta hakem Yusuf Can Çetin tarafından tatil edilen maçla ilgili kararı Amatör Futbol Disiplin Kurulu verecek.
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