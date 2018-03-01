Yeni cilt bakım serisi...

Elif Bayram

Temizleyici grubunda beyaz çay ve pantenol içerikli yüz yıkama jeli, nar içerikli yüz temizleme köpüğü,pantenol içerikli temizleyici peeling, nar özlü göz makyajı temizleyicisi, nemlendirici grubunda ise olgun ciltler için kırışıklık karşıtı argan yağı ve provitamin b5 içerikli nemlendirici, panthenol, avokado yağı, E vitamini içeren gündüz ve gece kreminin yer aldığı ve tüm ciltler için bakım seçenekleri sunan Bee Beauty’nin yeni cilt bakım serisinden öne çıkan diğer ürünler şöyle;Tüm cilt tipleri için uygun olan ve Hyaluronic asit ile E vitamin içeren Bee Beauty Hidro Jel, ciltte hissedilir bir nemlendirme sağlıyor.Cildin sağlıklı, esnek ve enerjik kalabilmesi için önemli bir etken olan Q10 takviyesi içeren Bee Beauty Q10 Göz Kremi, düzenli uygulamada kırışıklık görünümünün azalmasına destek oluyor. Cildin esnekliğini ve sıkılığının artmasına yardımcı olan Bee Beauty Q10 Göz Kremi, ayrıca etkin bir nemlendirme ajanı olan Hyaluronik asit ve Pantenol’ün yanı sıra Shea yağı ve üzüm çekirdeği yağı ile de cildin kurumasını engelleyerek nemlendiriyor.Kuru ve hassas ciltlerin ihtiyacı için geliştirilen ve alkol içermeyen Bee Beauty Micellar Temizleme Suyu, içeriğindeki gingko ve salatalık özü bileşenleri ile cildi tazelerken temizlemeye yardımcı oluyor.Bee Beauty maskeleri ise temizleme, nemlendirme ve gençleştirme gruplarından oluşuyor.Son zamanlarda cilt bakımında yeni akım olan kömür, maske ürünleri arasında öne çıkıyor. Kömürün mıknatıs özelliği ile ciltte biriken kirleri derinlemesine temizleyen ve ciltte yağlanma sebebi ile oluşan parlamayı yok edencildinde geniş gözenekleri olan ve sürekli siyah noktadan şikayetçi olanlar için ideal bir cilt temizliği sunuyor. Salistik asit ve çinko içeriği ile ciltteki pürüzleri ve sivilce oluşumunu da engelleyen Bee Beauty kömür içerikli kağıt maske haftalık bakım olarak kullanılabiliyor.Bee Beauty’nin temizleme maskeleri arasında ayrıcavede yer alıyor.gibi içerikler bulunuyor.maske ise kırışıklıkları doldurarak olgun ciltlere istenilen dinçliği sunuyor.