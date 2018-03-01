Moda Güzellik & Bakım Anne & Çocuk Kadın Sağlığı Beslenme & Diyet Yemek Aşk & İlişkiler Ev-Dekorasyon Alışveriş Astroloji

Yeni cilt bakım serisi...

Almanya’da Gratis için üretilen ve yalnızca Gratis mağazalarında satışa sunulan, dermatolojik onaylı Bee Beauty’nin yeni cilt bakım serisinde yüz temizleme ve nemlendirme gurubu ürünleri ile maskeler yer alıyor

Yeni cilt bakım serisi...
Temizleyici grubunda beyaz çay ve pantenol içerikli yüz yıkama jeli, nar içerikli yüz temizleme köpüğü,pantenol içerikli temizleyici peeling, nar özlü göz makyajı temizleyicisi, nemlendirici grubunda ise olgun ciltler için kırışıklık karşıtı argan yağı ve provitamin b5 içerikli nemlendirici, panthenol, avokado yağı, E vitamini içeren gündüz ve gece kreminin yer aldığı ve tüm ciltler için bakım seçenekleri sunan Bee Beauty’nin yeni cilt bakım serisinden öne çıkan diğer ürünler şöyle;

BEE BEAUTY HİDRO JEL 50 ML
Tüm cilt tipleri için uygun olan ve Hyaluronic asit ile E vitamin içeren Bee Beauty Hidro Jel, ciltte hissedilir bir nemlendirme sağlıyor.

BEE BEAUTY Q10 GÖZ KREMİ 15 ML
Cildin sağlıklı, esnek ve enerjik kalabilmesi için önemli bir etken olan Q10 takviyesi içeren Bee Beauty Q10 Göz Kremi, düzenli uygulamada kırışıklık görünümünün azalmasına destek oluyor. Cildin esnekliğini ve sıkılığının artmasına yardımcı olan Bee Beauty Q10 Göz Kremi, ayrıca etkin bir nemlendirme ajanı olan Hyaluronik asit ve Pantenol’ün yanı sıra Shea yağı ve üzüm çekirdeği yağı ile de cildin kurumasını engelleyerek nemlendiriyor.

BEE BEAUTY MICELLAR TEMİZLEME SUYU 400 ML
Kuru ve hassas ciltlerin ihtiyacı için geliştirilen ve alkol içermeyen Bee Beauty Micellar Temizleme Suyu, içeriğindeki gingko ve salatalık özü bileşenleri ile cildi tazelerken temizlemeye yardımcı oluyor.

Bee Beauty maskeleri ise temizleme, nemlendirme ve gençleştirme gruplarından oluşuyor.
Son zamanlarda cilt bakımında yeni akım olan kömür, maske ürünleri arasında öne çıkıyor. Kömürün mıknatıs özelliği ile ciltte biriken kirleri derinlemesine temizleyen ve ciltte yağlanma sebebi ile oluşan parlamayı yok eden Bee Beauty kömür içerikli kağıt maskecildinde geniş gözenekleri olan ve sürekli siyah noktadan şikayetçi olanlar için ideal bir cilt temizliği sunuyor. Salistik asit ve çinko içeriği ile ciltteki pürüzleri ve sivilce oluşumunu da engelleyen Bee Beauty kömür içerikli kağıt maske haftalık bakım olarak kullanılabiliyor.

Bee Beauty’nin temizleme maskeleri arasında ayrıca çinko ve beyaz kil içerikli temizleme maskesideniz kili içeren ve mineraller içeren peeling etkili arındırıcı maske ve C vitamini desteği sağlayan mandalina özlü soyulabilen maske de yer alıyor. Nemlendirici maske ürünlerinde badem sütü, bal, yosun özü, aloe vera ve mango gibi içerikler bulunuyor. Argan yağı ve Provitamin B5 içeren kağıt maske ise kırışıklıkları doldurarak olgun ciltlere istenilen dinçliği sunuyor.



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Şehrin olumsuz etkilerine karşı detoks

Şehrin olumsuz etkilerine karşı detoks
Doğal görünümlü hareketli bukleler

Doğal görünümlü hareketli bukleler
Yılın rengi moru makyajınıza taşıyın

Yılın rengi moru makyajınıza taşıyın
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde oylamalar devam ediyor!

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde oylamalar devam ediyor!
Göz alıcı bakışlar

Göz alıcı bakışlar

Gözlerinizi ön plana çıkarın

Gözlerinizi ön plana çıkarın

Bu yıl evler mora bürünüyor

Bu yıl evler mora bürünüyor
Fezi Altun’dan yıla damga vuracak “ultraviolet” makyaj tüyoları

Fezi Altun’dan yıla damga vuracak “ultraviolet” makyaj tüyoları
Kuruyan cildin tek ihtiyacı...

Kuruyan cildin tek ihtiyacı...
Dağların eteklerinde ve okyanusun derinliklerinde hissetme zamanı

Dağların eteklerinde ve okyanusun derinliklerinde hissetme zamanı

Hangimiz cilt tipimizi doğru tespit edip, ihtiyacımıza göre ürün satın alıyoruz?

Hangimiz cilt tipimizi doğru tespit edip, ihtiyacımıza göre ürün satın alıyoruz?