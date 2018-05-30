Yeni dizi “LA to Vegas” FOXLIFE’ta başlıyor

Her hafta ucuz bir havayolunun Los Angeles-Las Vegas arası uçuşlarında görev alan kabin ekibinin eğlence ve kahkaha dolu maceralarıyla “LA to Vegas”, FOXLIFE’ta başlıyor. Zengin olma hayallerine her hafta sıfırdan başlayan kabin ekibi ve sevimli ama kendini beğenmiş pilotun, kimisi bekarlığa veda partisinden dönen kimisi 21’inci yaş gününü kutlamak için yola çıkan birbirinden ilginç yolcularla yaşadıkları Emmy adaylığı da bulunan Lon Zimmet’in imzasıyla izleyicilerle buluşuyor.

Yeni dizi “LA to Vegas”, 4 Haziran’dan itibaren her pazartesi saat 20.45’te FOXLIFE ekranlarına geliyor.

Hollywood’un en prestijli yapımları ve en ünlü yüzlerini bir araya getiren FOXLIFE; D-Smart, KabloTV, Tivibu ve TV+ platformlarından izlenebiliyor.