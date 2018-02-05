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Yeni doğan bebeğe su içirilir mi? (Bebeğe su ne zaman verilmeli?)

Yeni doğmuş bebeklere su içirmek ölümcül sonuçlar doğurabilir. Uzmanlar bebeklere su vermek konusunda birçok uyarıda ve tavsiyede bulunuyor. İşte bilinmesi gerekenler...

05 Şubat 2018, Pazartesi 17:23
Yeni doğan bebeğe su içirilir mi? (Bebeğe su ne zaman verilmeli?)
Su zararsız bir içecek gibi görünebilir. Ancak araştırmalara göre bebeğinize su vermek büyük risk taşıyor. Bebekler tarafından tüketilen su, su zehirlenmesine neden olur. Bu da bebeğin nöbet geçirmesine, komaya girmesine hatta ölümüne neden olabilir. Peki bebeklere su vermek konusunda uzmanlar hangi tavsiyelerde bulunuyor?

SU BEBEKLER İÇİN İHTİYAÇ MI?

Bebeklere en az 6 ay anne sütü verilmesi gerektiği bilinir. 6 aydan sonra birkaç kaşık su vermek yani günlük yaklaşık 40-50 cc su tüketmeleri güvenli kabul edilir. Hem anne sütü hem DE mama alan bir bebek eğer kabızlık çekmiyorsa sıvı alımının yeterli olduğu düşünülebilir. Kabızlık kendini göstermeye başlarsa su tüketimini artırmak gerekir. Normal şartlarda bebekler su ihtiyacının büyük bir miktarını anne sütünden veya mamadan karşılıyor.

İHTİYACI ANNE SÜTÜNDE MEVCUT

Anne sütü protein, vitamin, mineral, karbonhidrat ve yağ gibi ihtiyaç duyulan besin maddelerini içeriyor. Bebekler hızlı bir şekilde büyür. Bebekler enerjik oldukları için ihtiyaçları bizimkinden daha yüksektir. Su bebeğin bu ihtiyaçlarını karşılamaz. Bebeğinizin hayati beslenme ihtiyaçları anne sütünde mevcuttur.

SU ZEHİRLENMESİ ÖLÜMCÜL OLABİLİR Mİ?

Kısa sürede çok fazla su tüketildiğinde su zehirlenmesi yaşanır. Yetişkinler susuzluğu düzenleyebilir ve su alımını durdurabilir ancak bebekler böyle bir yetiye sahip olmadıkları için kontrol edemezler. Bu nedenle su zehirlenmesi bebeklerde ölümle sonuçlanabilir.


 


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