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Yeni doğan bebeğini aç bırakıp, başına taşla vurarak öldürmüş!

Afyonkarahisar’da 6 yıl önce dünyaya getirdiği bebeğini aç bırakıp, başına taşla vurarak öldürdüğü ileri sürülen kadın ile anne ve babası tutuklandı

06 Ağustos 2018, Pazartesi 19:40 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2018, Pazartesi 20:13
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Afyonkarahisar’da 2012’de dünyaya getirdiği erkek bebeğini aç bırakıp, başına taş vurarak ölümüne neden olduğu ileri sürülen

kadın ile anne ve babası tutuklandı.

İHBAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

2012 yılında Hatice T’nin, birlikte yaşadığı Şükrü S’den olan bebeğini öldürüldüğü iddiasıyla Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

BAŞINA TAŞLA VURMUŞ!

Mezarı açılan bebeğin, yapılan otopsisinde açlıktan ve başına taşla vurularak öldüğü belirlendi. Bebeğin annesi Hatice T, dedesi İsmail T. ve anneannesi Ayşe T. ile Şükrü S. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Hatice T, İsmail T. ve Ayşe T. tutuklandı, Şükrü S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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