Yeni doğan bebeğini dereye atan anneye 18 yıl hapis cezası

Büşra Kamış

Olay, 3 Ocak 2012 tarihinde Karabük'ün Cumayanı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Yağmur Gül (27) isimli kadın, kanaması olduğu gerekçesiyle doktora başvurarak düşük yaptığını, çocuğunun ölü doğduğunu söyledi. Kadını muayene eden doktorlar, düşük yapılmadığını, normal doğum olduğunu belirleyerek şüpheli durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine jandarma ekibi, köyde yaptıkları çalışmada derede yeni doğmuş bebeğin cesedini buldu. Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonucu bebeğin kordonunun bağlanmadığı, kan kaybı ve soğuktan öldüğü, daha sonra dereye atıldığı tespit edildi.Olay sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan anne Yağmur Gül (27) ile eşi Numan Gül’e (29) 11 Eylül 2012 yılında Karabük Ağır Ceza mahkemesinde görülen karar davasında kasten ve tasarlayarak adam öldürmeden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.Yeni doğan bebeklerini kasten öldürme suçundan Karabük Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yağmur Gül ve eşi Numan Gül’ün avukatları tarafından temyize giden karar Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından verilen hükümle bozularak dosyanın yeniden görülmesi üzerine iade edildi. Bunun üzerine 3 yıl tutuklu kalan anne ve baba tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından anne Yağmur Gül’ün ‘gebelik sonrası ortaya çıkan psikozların neden olup olmayacağının’ tespiti açısından Adli Tıp’tan alınacak raporlara göre ceza verilmesinin talep edilmesi üzerine yapılan tetkiklerde kadının cezai sorumluluğunun tam olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görülen davada anne Yağmur Gül, 10 Mayıs’ta ikinci defa tutuklanarak cezaevine gönderildi.Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam davada karar verildi. Mahkemede tutuklu sanık Yağmur Gül ile tutuksuz yargılanan Numan Gül ve avukatları hazır bulundu. Görülen karar davasında baba Numan Gül beraat ederken, anne Yağmur Gül’e ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlemesi’ suçunu işlediği anlaşıldığından 22 yıl hapis cezası verildi. Cezaya 1/6 oranında indirim yapılarak Yağmur Gül'ün 18 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.