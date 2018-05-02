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Yeni doğmuş bebeği çantayla çöpe attılar

İstanbul Esenler'de çöp toplayan temizlik görevlileri, çöplerin arasına bırakılan çantada yeni doğmuş bir bebek buldu. Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen ve kız olduğu anlaşılan bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi

02 Mayıs 2018, Çarşamba 12:37
Yeni doğmuş bebeği çantayla çöpe attılar
Geçen gün Esenler Belediyesi'ne bağlı temizlik görevlileri, bir çantadan bebek ağlama sesi geldiğini duydu. Ses üzerine yerdeki çantayı açan görevliler, yeni doğduğu tahmin edilen bir kız bebekle karşılaştı. Bir anlık şaşkınlıklarının ardından hemen polise haber verdiler. Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen minik kız, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.


'AĞLAMASAYDI BELKİ DE ÇÖPE ATACAKTIK'

 
Bebeği bulan Esenler Belediyesi temizlik görevlisi İslam Özkaya, "Sabah 06.30 civarında çöp toplamaya çıktık. Sokağa girince bir çanta olduğunu gördüm. Yanına yaklaştığımızda bebek sesini duydum. Dikkatli şekilde çantanın ağzını açtığımda bir bebeğin olduğunu gördüm. Üşümemesi için üzerimizdeki montu çıkarıp çocuğu sardık. Polisi ve ambulansı aradık. Görevlilere teslim ettik. Allah korusun eğer ağlama sesi olmasa belki de alıp çöpe atmış olacaktık" ifadelerini kullandı.


 


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