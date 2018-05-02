Yeni doğmuş bebeği çantayla çöpe attılar

İstanbul Esenler'de çöp toplayan temizlik görevlileri, çöplerin arasına bırakılan çantada yeni doğmuş bir bebek buldu. Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen ve kız olduğu anlaşılan bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi