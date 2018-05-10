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Yeni düzenleme! Emeklilere bayram ikramiyesinin kapsamı genişliyor

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Yeni düzenleme! Emeklilere bayram ikramiyesinin kapsamı genişliyor
Tasarıda yer alan imar affının olumsuz sonuçlarını önlemek için İstanbul Boğazı’ndan sonra, Çanakkale Milli Parkı da imar affı kapsamından çıkartılacak. Çeşitli kurumların sandıklarından emekli olanların da iki bayramda biner lira öngörülen emekli ikramiyesinden yararlanması sağlanacak. 
 

ERDOĞAN’A İLETİLDİ


Konu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarıldı. Çanakkale Milli Parkı’nın kapsam içinde olmasının yaratacağı sorunları dinleyen Erdoğan, bu bölgenin de imar affı kapsamı dışında tutulmasını istedi. AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu Yarımadası’nın içinde yer alan milli parkın, 2000 yılında yapılan kanunla koruma altına alındığını anımsattı. Turan, şunları söyledi: “Tarihi alanda bırakın herhangi bir imara aykırılığı, tek bir prefabrik yapı kurulmasına ya da tek bir konteyner yerleştirilmesine dahi izin vermemekte kararlıyız. Bu bize şehitlerimizin emanetidir.”
 

EMEKLİ İKRAMİYESİ


Tasarıda yer alan emeklilere iki bayramda biner lira ikramiyenin kapsamı da genişletilecek. Türkiye’deki 17 özel emekli sandığının emeklileri de ikramiye alabilecek. Bu sandıklardan 10’u banka, 6’sı sigorta şirketi, 1’i de Türkiye Odalar, Borsalar Birliği mensuplarına ait. Bu sandıkların SGK’ya devri tartışılmış, ancak sonra bundan vazgeçilmişti. (Hürriyet)


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