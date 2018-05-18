Yeni emekliye 2 bin 600 lira piyangosu

Her çalışanın hayali emekli olmak. Emekli olanlar aylık bağlanmasının sevincini yaşarken, 2 imkana daha kavuşacak. Yeni emekliler hem dini bayramlar öncesi biner lira ikramiye hem de 600 liraya varan banka promosyonu fırsatını yakalayacak.

2 BİN LİRA İKRAMİYE

Bayram ikramiyesi sadece mevcut emeklileri değil, bundan böyle emekli olacakları da kapsıyor. Emekli aylığı bağlananlar, ikramiye hakkı da elde etmiş olacak. Emeklilik tarihini izleyen dönemlerde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanacaklar. Yine yeni emekliler, banka promosyonunu da alabiliyor. Emekli aylığı bağlananlar, bankasını seçip 3 yıllık dönem için 600 liraya varan promosyonu da cebine koyabiliyor. İlk ikramiye ödemesi haziranda, Ramazan Bayramı öncesinde verilecek. Ödemenin Haziran’ın ilk haftasında yapılması planlanıyor.

600 LİRA PROMOSYON

Açıklanacak ödeme tarihinde emekli aylığı bağlanmış olanlar, bin lira ikramiyeyi alabilecek. Güneş'in haberine göre, bu kişiler, bundan sonra yapılacak tüm ikramiye ödemelerinden de yararlanacak. Kurban Bayramı öncesinde ödenecek bin lira ikramiyeyi de cebine koyacak olan bu kişiler, banka promosyonuyla da 600 liraya varan ödeme alabilecek. Böylece bu yaz maaşın yanı sıra 2 bin 600 liralık ek gelir elde etmiş, temmuz zammından da yararlanmış olacaklar. Ramazan Bayramı ikramiyesi ödendikten sonra, Kurban Bayramı ikramiyesi verilmeden önce emekli aylığı bağlananlar da bu yaz bin 600 lira ek ödemeden yararlanacak.

HAZİRANDA HESAPTA

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, her ayın 17’siyle, 28'i arasında ödeniyor. Fakat, dini bayramlar bu tarihlere denk gelirse, SGK maaşları daha erken ödeyebiliyor. Bu yıl ilk defa ödenecek olan bayram ikramiyesinin haziranın ilk haftası hesaplara yatırılması planlanıyor.