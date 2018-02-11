Yeni emojiler ne zaman gelecek? İşte akıllı telefonlara gelecek 157 yeni emoji!

Can Hakman

Günümüzde emojilerin sayısı gittikçe artıyor. 2.666 emoji bulunan Unicode emoji 11.0 setine 157 yeni emoji eklendi., yeni emojilerin neye benzeyeceği hakkında ipucu vermek için örnek emojilerin yer aldığı bir video yayınladı.2018 emojileri arasında farklı cilt ve saç renklerinden kangurulara, deney tüplerinden oyuncak ayıya kadar pek çok yeni emoji yer alıyor. Yeni yüz ifadeleri arasında ise ‘Yalvaran Surat’, ‘Parti Suratı’, ‘Sarhoş Surat’, ‘Sıcaklamış Surat’, ‘Üşümüş Surat’ gibi emojiler bulunuyor., 2018 yılı içerisinde akıllı telefonlarda yerini alacak.