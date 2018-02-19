Yeni evleneceklere devletten 55 bin lira!



İKİ KEZ ÇEKİM HAKKI

7500 TL ÇEYİZ YARDIMI

ÇİFTLER AYRI AYRI YARARLANABİLECEK

Adem Özdoğan

Konut hesabı'' açıp asgari 3 yıl hesaba düzenli ödeme yapan vatandaşlara, konut alım tarihindeki birikimin yüzde 25'ine kadar devlet katkısı ödenecek. Devlet katkısında üst limit 20 bin liraya çıkacak. Zamlı tarife Mart itibarıyla hayata geçecek. Söz konusu hesap, bankaların şubelerinde TL cinsinden mevduat veya katılım fonu (faizsiz) hesabı olarak açılabilecek. Ödemeler aylık veya üç aylık yapılacak.Düzenli aylık ödemelere ilişkin alt sınır 250 lira, üst sınır 2500 lira. Hesapta biriken paradan yılda 2 kez çekim yapılabiliyor. Ayrıca, bu kapsamda alınacak konutların tapu harcında indirim yapılması, daha düşük kredi faizi imkanı da sağlayacak.Evlilik hazırlığı yapanlar bankalarda mevduat hesabı veya 'katılım fonu' (faizsiz) hesabı açtırabiliyor. 18 yaşından küçükler adına veli ya da vasileri tarafından çeyiz hesabı açılabiliyor.Her ay düzenli ödeme yapılıyor. Hesabı açarken 15 bin liraya kadar toplu ödeme yapmak mümkün. Parasını hesapta 3 yıl tutana 5 bin liraya kadar devlet desteği veriliyor. Çeyiz desteğine devlet katkısı yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılacak. Böylece 5 bin lira olan azami katkı tutarı yüzde 50 artışla 7500 liraya ulaşacak. Çiftler her iki destekten de ayrı ayrı yararlanıp toplamda 55 bin lira hibe alabilecek..