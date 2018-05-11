Yeni evli çifte büyük şok!



YENİ EVLİ ÇİFTİN KAPISININ LEVYE İLE KIRDILAR



ÇİFT HIRSIZLARIN YAKALANMASI İÇİN POLİSLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Büşra Kamış

Beşiktaş Konaklar Mahallesinde bulunan bir evde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, yeni dünya evine giren çiftin mutlulukları yaşanan hırsızlık olayından dolayı kabusa döndü. Biri kadın biri erkek 2 hırsız mahallede bulunan binaları tek tek kontrol ederek gezmeye başladı. Mahalleye dadanan hırsızlar, ilk önce bir binanın açık kapısından içeriye girip, dairelerin kapısını kontrol etti. Zorladıkları kapıları açamayan hırsızlar başka binalara girmeye çalıştı.Binaları tek tek kontrol eden hırsızlar yeni evli çiftin kapısını açabileceklerini anlayınca yanlarında getirdikleri levye ile kapıyı kırmaya çalıştı. Kapının kırılması üzerine içeriye giren hırsızlar yaklaşık 10 dakika gibi kısa sürede yeni evli çiftin düğünde takılan ziynet eşyalarını çantaya doldurdu, kasayıda koltuk altına alarak kaçtı. Evine gelen yeni evli çift evlerinin soyulduğunu anlayınca gördükleri karşısında şoka uğradı.Evlerinin soyulması üzerine şok geçiren çifti bir süre sonra polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çiftin ifadesi doğrultusunda çalışma başlattı. Binanın güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından evli çift ise polis ekiplerinin bir an önce hırsızları yakalamasını bekliyor.