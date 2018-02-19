Yeni Ford Focus yakalandı!

Adem Özdoğan

ABD merkezli otomotiv devinin tüm dünyada oldukça popüler olan aile hatchback modeli, casus kameralara yakalandı. Önümüzdeki aylarda tanıtılması planlanan; geniş arka spoyleri, geniş alaşım jantları, kırmızı fren kaliperi ve yenilenen LED farları ile dikkat çekiyor.ABD ve Avrupa’da çeşitli testlerden geçeniçin sona yaklaşıldı. Piyasadaki en büyük rakibiolan Focus,varyantı ile oldukça iddialı. Yeni modelde 1.0 litrelik üç silindirli turboşarjlımotor için 99, 123 ve 138 beygirlik üç farklı varyant bekleniyor. Ayrıca geniş motor yelpazesinde, sıkça tercih edilen 1.5 litrelik dizel seçeneğinin yanı sıra yüksek performanslı 2.0 litrelik TDCi yer alacak.Ford CEO’su’in vadettiği 13 adet elektrikli otomobilden biri Focus olabilir. Markanınve saf elektrikli modellerdeki gelişimi vepilleri teknolojisindeki ilerlemesi Focus için böyle bir varyant sunabileceği anlamına geliyor. Yeni Ford Focus;vegibi hibrid aile otomobillerine rakip olarak gelecek gibi gözüküyor.