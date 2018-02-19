Yeni Ford Focus yakalandı!

ABD merkezli otomotiv devinin tüm dünyada oldukça popüler olan aile hatchback modeli Ford Focus
, casus kameralara yakalandı. Önümüzdeki aylarda tanıtılması planlanan dördüncü nesil Focus
; geniş arka spoyleri, geniş alaşım jantları, kırmızı fren kaliperi ve yenilenen LED farları ile dikkat çekiyor.
ABD ve Avrupa’da çeşitli testlerden geçen Ford Focus
için sona yaklaşıldı. Piyasadaki en büyük rakibi Vauxhall Astra
olan Focus, ST-Line
varyantı ile oldukça iddialı. Yeni modelde 1.0 litrelik üç silindirli turboşarjlı EcoBoost
motor için 99, 123 ve 138 beygirlik üç farklı varyant bekleniyor. Ayrıca geniş motor yelpazesinde, sıkça tercih edilen 1.5 litrelik dizel seçeneğinin yanı sıra yüksek performanslı 2.0 litrelik TDCi yer alacak.
Ford CEO’su Mark Fields
’in vadettiği 13 adet elektrikli otomobilden biri Focus olabilir. Markanın hibrid
ve saf elektrikli modellerdeki gelişimi ve EV
pilleri teknolojisindeki ilerlemesi Focus için böyle bir varyant sunabileceği anlamına geliyor. Yeni Ford Focus; Volkswagen e-Golf
, Hyundai Ioniq
ve Kia Niro
gibi hibrid aile otomobillerine rakip olarak gelecek gibi gözüküyor.
Adem Özdoğan