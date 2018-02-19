İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Yeni Ford Focus yakalandı!

Yaşlanan üçüncü nesil Ford Focus ise, başta ABD ve İngiltere olmak üzere tüm dünyada en çok satan hatchback modellerinden

Yeni Ford Focus yakalandı!
ABD merkezli otomotiv devinin tüm dünyada oldukça popüler olan aile hatchback modeli Ford Focus, casus kameralara yakalandı. Önümüzdeki aylarda tanıtılması planlanan dördüncü nesil Focus; geniş arka spoyleri, geniş alaşım jantları, kırmızı fren kaliperi ve yenilenen LED farları ile dikkat çekiyor.

ABD ve Avrupa’da çeşitli testlerden geçen Ford Focus için sona yaklaşıldı. Piyasadaki en büyük rakibi Vauxhall Astra olan Focus, ST-Line varyantı ile oldukça iddialı. Yeni modelde  1.0 litrelik üç silindirli turboşarjlı EcoBoost motor için 99, 123 ve 138 beygirlik üç farklı varyant bekleniyor. Ayrıca geniş motor yelpazesinde, sıkça tercih edilen 1.5 litrelik dizel seçeneğinin yanı sıra yüksek performanslı 2.0 litrelik TDCi yer alacak.

Ford CEO’su Mark Fields’in vadettiği 13 adet elektrikli otomobilden biri Focus olabilir. Markanın hibrid ve saf elektrikli modellerdeki gelişimi ve EV pilleri teknolojisindeki ilerlemesi Focus için böyle bir varyant sunabileceği anlamına geliyor. Yeni Ford Focus; Volkswagen e-Golf, Hyundai Ioniq ve Kia Niro gibi hibrid aile otomobillerine rakip olarak gelecek gibi gözüküyor.


APPLE, ÇİN MALI HAFIZA ÇİPLERİ KULLANACAK



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Mercedes AMG-63 yenilendi

Mercedes AMG-63 yenilendi

Mercedes'in Maybach S-Serisi ortaya çıktı

Mercedes'in Maybach S-Serisi ortaya çıktı
Mercedes-Benz eSprinter için start verildi

Mercedes-Benz eSprinter için start verildi
Toyota Land Cruiser yenilendi

Toyota Land Cruiser yenilendi
Arvento'nun yeni sistemiyle tüm Çalışanlar Trafikte Puanlanıyor

Arvento'nun yeni sistemiyle tüm Çalışanlar Trafikte Puanlanıyor

SUV ailesi büyümeye devam ediyor

SUV ailesi büyümeye devam ediyor
Elektrikli otomobil 'Dava' ilgi çekiyor

Elektrikli otomobil 'Dava' ilgi çekiyor
Yeni Mercedes A Serisi tanıtıldı

Yeni Mercedes A Serisi tanıtıldı
Bentley Edition ciddi anlamda cep yakacak

Bentley Edition ciddi anlamda cep yakacak
Rolls-Royce Cullinan göründü

Rolls-Royce Cullinan göründü
Volvo V60 kameralara yakalandı

Volvo V60 kameralara yakalandı