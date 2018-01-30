Yeni Galaxy’ler yan yana görüntülendi!

Adem Özdoğan

Bilindiği üzere Şubat ayının sonunda önemli duyurulara tanıklık edeceğimiz bir organizasyon start alacak. Evet, Mobil Dünya Kongresi’nden bahsediyoruz. Peki bizleri’de ne gibi sürprizler bekliyor? Şimdiye kadar sızdırılan bilgilerden derlediğimiz haberlere bakacak olursak,ve, Huawei P11, Xperia XZ2 ve LG G7 gibi üst segment cihazlar MWC 2018’de ilk defa karşımıza çıkacak.Mobil Dünya Kongresi’ne 1 aydan daha kısa bir süre kalmış olmasına karşın, kesinleşen tek duyuru Samsung’a ait. Hatırlanacağı üzere Samsung, geçtiğimiz günlerdeve S9+’ın tanıtım tarihini gösteren bir görsel paylaşmıştı. Bu görsele göre, Samsung’un yeni amiral gemisi modelleri 25 Şubat’ta tanıtılacak. Zaten daha önceden sızdırılan bilgilerde de hemen hemen aynı tarihlerden bahsediliyordu. Eğer büyük bir aksilik olmazsa, Güney Koreli teknoloji devi yeni amiral gemisi modellerini Mart ayının ortalarına doğru satışa sunacaktır.Peki, şimdi gelelim iki telefonun nasıl bir tasarım çizgisine sahip olacağına. Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olanve S9+’ın yan yana göründüğü bir basın görselini takipçileri ile paylaştı. Söz konusu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.Görselde de net bir şekilde görüldüğü üzere,vetemel tasarım çizgileri ileve+’ı anımsatıyor.’un yeni amiral gemisi modellerinde alt kısımdaki çerçeveyi de kaldırabileceği iddiaları vardı. Fakat alt kısımdaki ince çerçevenin yeni modellerde de konumunu koruduğunu görüyoruz.