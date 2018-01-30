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Yeni Galaxy’ler yan yana görüntülendi!

Galaxy S9 ve S9+, Huawei P11, Xperia XZ2 ve LG G7 gibi üst segment cihazlar MWC 2018’de ilk defa karşımıza çıkacak

Yeni Galaxy’ler yan yana görüntülendi!
Bilindiği üzere Şubat ayının sonunda önemli duyurulara tanıklık edeceğimiz bir organizasyon start alacak. Evet, Mobil Dünya Kongresi’nden bahsediyoruz. Peki bizleri MWC 2018’de ne gibi sürprizler bekliyor? Şimdiye kadar sızdırılan bilgilerden derlediğimiz haberlere bakacak olursak, Galaxy S9 ve S9+, Huawei P11, Xperia XZ2 ve LG G7 gibi üst segment cihazlar MWC 2018’de ilk defa karşımıza çıkacak.

Mobil Dünya Kongresi’ne 1 aydan daha kısa bir süre kalmış olmasına karşın, kesinleşen tek duyuru Samsung’a ait. Hatırlanacağı üzere Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy S9 ve S9+’ın tanıtım tarihini gösteren bir görsel paylaşmıştı. Bu görsele göre, Samsung’un yeni amiral gemisi modelleri 25 Şubat’ta tanıtılacak. Zaten daha önceden sızdırılan bilgilerde de hemen hemen aynı tarihlerden bahsediliyordu. Eğer büyük bir aksilik olmazsa, Güney Koreli teknoloji devi yeni amiral gemisi modellerini Mart ayının ortalarına doğru satışa sunacaktır.

Peki, şimdi gelelim iki telefonun nasıl bir tasarım çizgisine sahip olacağına. Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Evan Blass, S9 ve S9+’ın yan yana göründüğü bir basın görselini takipçileri ile paylaştı. Söz konusu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Görselde de net bir şekilde görüldüğü üzere, S9 ve S9+ temel tasarım çizgileri ile S8 ve S8+’ı anımsatıyor. Samsung’un yeni amiral gemisi modellerinde alt kısımdaki çerçeveyi de kaldırabileceği iddiaları vardı. Fakat alt kısımdaki ince çerçevenin yeni modellerde de konumunu koruduğunu görüyoruz.


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