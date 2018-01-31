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Yeni iPad ne zaman tanıtılacak?

iPhone X ile iyi bir ritim yakalayan Apple, artık klasik tasarım çizgisine veda etmiş gibi görünüyor. Cupertino merkezli şirkete yakın isimler, yeni iPhone ve iPad modellerinin iPhone X benzeri bir tasarım çizgisine sahip olacağını belirtiyorlar. Bu isimlerden biri olan ünlü analist Mark Gurman, yeni nesil iPad modellerinin 2018 yılında kullanıcı ile buluşacağını iddia etti

Yeni iPad ne zaman tanıtılacak?
Apple’a yakın isimlerden biri olan Ming Chi-Kuo’da daha önce konu ile ilgili yaptığı açıklamada yeni nesil iPad modelleri hakkında bazı tahminlerde bulunmuştu. Kuo, Apple’ın iPhone X’te kullandığı tasarım çizgisini yeni nesil iPad modellerinde de kullanmak isteyeceğini iddia etmişti. Üstelik, iPhone X ile hayatımıza giren TrueDepth sensörlerinin, yeni iPad modellerinde daha gelişmiş bir halde karşımıza çıkacağı da belirtiliyor.

Kuo’nun iddialarını doğrulayan Apple analistlerinden Mark Gurman ise, yeni nesil iPad modellerinin 2018 bitmeden tanıtılacağını belirtiyor. Gurman’a göre, Apple yeni iPad modelleri ile birlikte MacBook, MacBook Air ve iMac’te de bazı güncellemeler yapacak.

Elbette bunların şimdilik birer iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Fakat Gurman ve Kuo’nun Apple konusunda isabetli tahminlerde bulundukları da inkar edilemez bir gerçek.
Buradaki tek soru işareti yeni iPad modellerinin OLED mi yoksa LCD ekranla mı geleceği. Keza Apple OLED ekranlı bir iPad tasarlarsa muhtemelen fiyatı da 10.000TL civarında falan olur. O yüzden LCD olması bizler için daha makul denilebilir.


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