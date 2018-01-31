Yeni iPad ne zaman tanıtılacak?

Adem Özdoğan

Apple’a yakın isimlerden biri olan’da daha önce konu ile ilgili yaptığı açıklamada yeni nesil iPad modelleri hakkında bazı tahminlerde bulunmuştu. Kuo, Apple’ın iPhone X’te kullandığı tasarım çizgisini yeni nesil iPad modellerinde de kullanmak isteyeceğini iddia etmişti. Üstelik,ile hayatımıza girensensörlerinin, yeni iPad modellerinde daha gelişmiş bir halde karşımıza çıkacağı da belirtiliyor.Kuo’nun iddialarını doğrulayan Apple analistlerindenise, yeni nesil iPad modellerinin 2018 bitmeden tanıtılacağını belirtiyor.’a göre, Apple yeni iPad modelleri ile birlikte MacBook, MacBook Air ve iMac’te de bazı güncellemeler yapacak.Elbette bunların şimdilik birer iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Fakatve Kuo’nun Apple konusunda isabetli tahminlerde bulundukları da inkar edilemez bir gerçek.Buradaki tek soru işareti yeni iPad modellerininmi yoksa LCD ekranla mı geleceği. Keza Apple OLED ekranlı bir iPad tasarlarsa muhtemelen fiyatı da 10.000TL civarında falan olur. O yüzdenolması bizler için daha makul denilebilir.