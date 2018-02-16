Yeni iPhone 100 milyon satacak! ​

Adem Özdoğan

Apple hakkındaki tahminleriyle tanınan ünlü analist, geçtiğimiz gün LCD ekranlı yeni iPhone modeli hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Kuo yine hayli yüksekten uçarak’ın yeni modelinin 100 milyon civarında satacağını iddia etti. Peki’nun bu iddiasına ne kadar güvenebiliriz. Önemli olan nokta bu.Hatırlanacağı üzeresatışa sunulmadan önce de Kuo bazı iddialarda bulunmuştu. Ünlü analist,’in yok satacağını bu yüzden’ın stok yetiştirmekte zorlanacağını ve telefonun dış pazara açılmasının Mart ayını bulabileceğini iddia etmişti.Günümüze döndüğümüzde ise’nun bu iddialarının büyük bir bölümünün doğru çıkmadığını görüyoruz. Keza’in yok satması söz konusu bile olmadı. Mart’ta gelmesi gereken telefon ABD’de satışa sunulduğu ay, Türkiye’de de raflardaki yerini aldı.Sonuç olarak aynı şeyekranlı yenimodeli için de geçerli. Muhtemelen bu model’ten daha yüksek satış rakamlarına ulaşacaktır. Fakat Kuo’nun telaffuz ettiği 100 milyonluk satış rakamına ulaşmak çok da kolay bir iş olmasa gerek.