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Yeni iPhone 100 milyon satacak! ​

Bilindiği üzere Apple bu sene OLED ekranlı iPhone modellerinin yanı sıra, daha ucuz olan LCD ekranlı bir model de satışa sunacak. iPhone X gibi uçtan uca ekrana sahip olan LCD ekranlı modelin, 700-800 dolar civarında bir fiyata sahip olacağı söyleniyor

Yeni iPhone 100 milyon satacak! ​
Apple hakkındaki tahminleriyle tanınan ünlü analist Ming Chi Kuo, geçtiğimiz gün LCD ekranlı yeni iPhone modeli hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Kuo yine hayli yüksekten uçarak Apple’ın yeni modelinin 100 milyon civarında satacağını iddia etti. Peki Kuo’nun bu iddiasına ne kadar güvenebiliriz. Önemli olan nokta bu.

Hatırlanacağı üzere iPhone X satışa sunulmadan önce de Kuo bazı iddialarda bulunmuştu. Ünlü analist, iPhone X’in yok satacağını bu yüzden Apple’ın stok yetiştirmekte zorlanacağını ve telefonun dış pazara açılmasının Mart ayını bulabileceğini iddia etmişti.

Günümüze döndüğümüzde ise Kuo’nun bu iddialarının büyük bir bölümünün doğru çıkmadığını görüyoruz. Keza iPhone X’in yok satması söz konusu bile olmadı. Mart’ta gelmesi gereken telefon ABD’de satışa sunulduğu ay, Türkiye’de de raflardaki yerini aldı.

Sonuç olarak aynı şey LCD ekranlı yeni iPhone modeli için de geçerli. Muhtemelen bu model iPhone X’ten daha yüksek satış rakamlarına ulaşacaktır. Fakat Kuo’nun telaffuz ettiği 100 milyonluk satış rakamına ulaşmak çok da kolay bir iş olmasa gerek.


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